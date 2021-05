Zidane v odprtem pismu izlil dušo: Postajalo je grdo, rešili so me igralci

Drugo slovo Zinedina Zidana od klopi madridskega Reala še vedno odmeva, francoski trener pa je še pred razkritjem imena svojega naslednika v pismu, ki ga je objavil športni časnik AS, spregovoril o razlogih za drugo predčasno prekinitev sodelovanja s španskimi podprvaki.

"Dragi madridisti," je začel Zidane."Že dvajset let, od prvega dne, ko sem stopil v mesto Madrid in si nadel beli dres, ste mi izkazovali svojo naklonjenost. Vedno sem čutil, da je bilo med nami nekaj posebnega. Imel sem veliko čast, da sem bil igralec in trener najpomembnejšega kluba v zgodovini, a najprej sem še en madridist več. Zaradi vsega tega sem vam želel napisati pismo, v katerem bi se poslovil od vas in vam razložil svojo odločitev za slovo od klopi,"je nadaljeval Francoz.

V naslednjih odstavkih se vrne v marec 2019, ko se je po krajšem premoru in svojem prvem slovesu od klopi (po osvojenem tretjem zaporednem naslovu v Ligi prvakov) vrnil na Santiago Bernabeu. Zapisal je, da ga je predsednik Florentino Perez"prosil", da naj to stori, odločitev za povratek pa naj bi sprejel tudi zaradi tega, ker so mu navijači o tem "govorili vsak dan".

'Vedno bom hvaležen predsedniku'

"Ko sem katerega od vas srečal na ulici, sem čutil podporo in željo, da se vrnem v ekipo. Z vami namreč delim vrednote madridisma, tega kluba, ki pripada članom, navijačem in vsemu svetu. Tudi sam sem poskušal odsevati te vrednote v vsem, kar sem počel, poskušal sem biti vzor. Preživeti dvajset let v Madridu je bila najlepša stvar, ki se mi je zgodila v življenju, vem pa, da to dolgujem le Florentinu Perezu, ki je stavil name leta 2001 in se zame boril, da sem prišel, ko je nekaj ljudi tudi nasprotovalo. To pravim iz srca, vedno bom hvaležen 'presiju' (predsedniku, op. a.) za to. Vedno."

Zidane je še dodal, da je želel po sprejeti odločitvi za ponoven odhod svoje razloge "dobro pojasniti". Pravi, da razlog ni utrujenost, kot je bilo to maja 2018, ko je "začutil, da ekipa potrebuje nov diskurz", da bi tako "ostala v vrhu".

Bolele so ga kritike znotraj kluba, sporočilo poslal tudi medijem

"Danes so reči drugačne. Odhajam, ker čutim, da mi klub ne nudi podpore, ki jo potrebujem, ne ponuja mi podpore, da nekaj zgradim na srednji ali dolgi rok," je bil jasen Zidane."Poznam nogomet in poznam zahteve v klubu, kakršen je Madrid, vem, da moraš oditi, ko ne zmagaš. A tu se je pozabilo na eno zelo pomembno stvar, pozabilo se je na vse, kar sem zgradil na dnevni ravni, kar sem prinesel v odnosu z igralci, s 150 osebami, ki delajo z ekipo in v ozadju. Sem rojeni zmagovalec, tu sem bil zaradi osvajanja trofej, a bolj kot za to gre tudi za človeška bitja, čustva in življenje, imam pa občutek, da te stvari niso bile cenjene, da niso razumeli, da se tudi s tem ohranja dinamika velikega kluba. Na nek način so me tudi oštevali,"je dodal.

"Želim, da se spoštuje tisto, kar smo naredili vsi skupaj. Všeč bi mi bilo, da bi bili zadnji meseci mojega sodelovanja s klubom in predsednikom malce drugačni od drugih trenerjev. Nisem želel privilegijev, seveda ne, samo nekaj več spomina. Danes življenje trenerja na klopi velikega kluba predstavljata dve sezoni, ne veliko več. Da bi trajalo dalj časa, so ključnega pomena medčloveški odnosi, to je pomembneje od denarja, pomembneje od slave in vsega drugega. To je treba negovati. Zato me je močno bolelo, ko sem v medijih po enem porazu bral, da me bodo odpustili, če ne bom dobil naslednje tekme. Bolelo je mene in vso ekipo, saj so to namenoma filtrirana sporočila prek medijev, ki služijo za ustvarjanje negativnih motenj v moštvu, ustvarjale pa so tudi dvome in šume v komunikaciji. Še dobro, da sem lahko računal na prekrasne fante, ki so bili zame pripravljeni umreti. Ko je postajalo grdo, so me rešili z izjemnimi zmagami. Ker so verjeli vame in vedeli so, da jaz verjamem vanje. Seveda nisem najboljši trener na svetu, a sem sposoben vložiti trud in samozavest vsakomur, ki opravlja neko delo, pa če je igralec, član strokovnega štaba ali kateri koli od zaposlenih. Povsem se zavedam tega, kaj potrebuje ena ekipa. V teh dvajsetih letih sem se naučil, da vi, navijači, želite zmagati, to je jasno, a predvsem si želite, da damo vse od sebe, trener, štab, delavci in seveda navijači. Lahko vam zagotovim, da smo dali svojih 100 % za klub."

Sklenil je z besedami: "To pismo bi rad izkoristil tudi za sporočilo novinarjem. Opravil sem na stotine novinarskih konferenc in žal smo zelo malo govorili o nogometu, vem pa, da imate vi radi nogomet, da nas ta šport združuje. Kljub temu, ne da bi vas želel kritizirati ali vam deliti lekcije, bi mi bilo všeč, če vprašanja ne bi bila vedno usmerjena v polemiko, da bi pogosteje govorili o žogi in predvsem o igralcih, ki bodo vedno najpomembnejši v tej igri. Ne pozabimo na nogomet, skrbimo za nogomet. Dragi madridisti, vedno bom eden izmed vas. Hala Madrid!"