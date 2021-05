Zidane: Včasih pridejo trenutki, ko je bolje iti – za dobro vseh

"Mogoče mislite, da bom odšel, zato ker bom prevzel odgovornost, ali pa da bom odšel, ker se bodo zakomplicirale stvari. Nikoli, nič. Vse, kar vem, je to, da to, kar počnem, počnem na najvišjem možnem nivoju. In pride trenutek, ko ... pride trenutek za spremembo. Toda za vse, ne le zame. Za dobro nogometašev, kluba, ljudi. Ne končujem zato, ker je enostavno reči, da odhajam, se izklopim in ne želim več gledati. Trenutki so takšni. So trenutki, ko moraš biti prisoten, in so takšni trenutki, ko je bolje iti, ker je tako dobro za vse,"je morda med vrsticami francoski strokovnjak že namignil na svoj odhod po koncu sezone.

Trenerja madridskega Reala so španski in italijanski mediji v zadnjem času velikokrat povezovali s selitvijo v Juventus (tam je nekoč že uspešno domoval kot nogometaš), ki mu v tej sezoni pod vodstvom povsem neizkušenega trenerja Andree Pirlane gre in ne gre. Še več: Stara dama se celo bori za uvrstitev v elitno Ligo prvakov. Na drugi strani se je Real z Zinedinom Zidanomv tej sezoni uvrstil v polfinale Lige prvakov, a na koncu v izjemno slabem obračunu v Londonu ostal praznih rok. Praznih rok pa galaktiki utegnejo ostati tudi v domači La ligi, kjer imajo dve točki zaostanka za vodilnim Atleticom. To pomeni, da bodo nogometaši Reala, v kolikor colchonerosi na zadnjih dveh tekmah ne bodo spodrsnili, ostali brez lovorike v tej sezoni. Tudi zato je nadaljevanje Zidana na klopi Reala, ki pa se v zadnjih letih zaradi finančnih težav ni kdove kaj bistveno okrepil, vprašljivo.