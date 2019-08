Zidane (vnovič) razmišlja o odhodu iz Reala?

Za mnoge se je neuspeli prestop najbolj vročega nogometaša tega poletja Paula Pogbaja vlekel (pre)dolgo, da bi sicer potrpežljivi francoski strokovnjak na klopi 13-kratnega evropskega klubskega prvaka bil pripravljen le zamahniti z roko in se osredotočiti na prihajajoče izzive. Zinedine Zidane je po trditvah dobro obveščenih španskih novinarjev namreč na robu obupa. Zaradi neizpolnjene obljube, ki jo je dal rojaku Pogbaju, da ga bo 'rešil' iz Manchester Uniteda ter ga posledično pripeljal na kultni Santiago Bernabeuu, se 47-letnik počuti zelo slabo in vnovič razmišlja o odhodu iz španske prestolnice.

Preveč načelen, da bi storil kaj takega

"Neuspešna pogajanja okrog prihoda Paula Pogbaja so Zidana spravila v zelo slabo voljo. S tem se je le še povečala raven nezaupanja na relaciji Zinedine Zidane - Florentino Perez. Ni skrivnost, da je vrnitev uspešnega stratega na klop Reala mišljena kot svojevrsten ščit vse bolj kritiziranemu predsedniku, ki se je očitno odločil, da bo kar sam selekcioniral člansko moštvo. Napetost med glavnima akterjema Reala se čuti na vsakem koraku in je vse večja. Zidane na drugi strani pa je s prihodom Paula Pogbaja želel začeti graditi moštvo po svojem okusu in predvsem na daljši rok,"med drugim navajajo pri Asu in Marci, dveh najuglednejših španskih športnih časnikih.



"Zidane je še toliko bolj razočaran prav zaradi dane obljube Pogbaju, da ga bo na vsak način pripeljal v Madrid. Počuti se kot nekdo, ki je prelomil taisto obljubo. Gre za preveč načelnega človeka, da bi storil kaj takega," dodajajo dobro obveščeni španski novinarji.