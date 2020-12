Zidane vrača udarec Koemanu: Da, moti me pritoževanje čez sodnike

"Motijo me besede Koemana, saj se sam nikoli ne ubadam s sodniki, so del igre in tudi oni se včasih odločijo pravilno ali pa tudi ne, tako kot igralci in vsi tu na igrišču in v življenju. To je težko delo, zahtevno. O besedah Koemana pa ne bi govoril. V sredo nas čaka zelo pomembna tekma in razmišljamo le o tem," je pred domačim obračunom z Granado na novinarski konferenci razložil Zinedine Zidane, trener madridskega Reala.