Zidane: Vsi potrebujemo navijače, Gareth ni nobena izjema

Madridčani so Garetha Balea izvižgali še pred začetkom tekme, ko se je Valižanovo ime pojavilo na velikem zaslonu. Prizanesli mu niso niti kasneje, ko je 67. minuti vstopil v igro, saj je bil deležen vzklikov s tribun vsakič, ko se je uspel prebiti do žoge.

Vprašanjem na račun Balea se po tekmi ni mogel izogniti niti Zinedine Zidane , ki je po tekmi miril situacijo. Na vprašanje o tem, če razume pomen žvižgov namenjenih Valižanu, je odgovoril: "Ne gre za to, če razumem ali ne. Vsi mi potrebujemo navijače, Gareth ni nobena izjema. A takšne stvari se dogajajo. Radi imamo svoje navijače, ko nam je uspelo zadeti so nam stali ob strani," je dejal francoski nogometni strokovnjak, ki se ne želi pridružiti kritikam na račun Balea.

Valižanski reprezentant se je na tekmi izkazal in prispeval pomemben delež k tretjemu zadetku madridskega Reala, ko je zaposlil Karima Benzemaja , ta pa je potem žogo prepustil Luki Modriću , ki je zatresel mrežo Real Sociedada, ob koncu pa se tako le nekoliko prikupil navijačem, ki so mu naklonili vzpodbudni aplavz.

"Upam, da to na naslednjih tekmah ne bo več problem. Želimo si, da bi nam navijači ves čas stali ob strani, a na to ne moramo kaj dosti vplivati. Imajo pravico delati kar jim je volja. Žvižgom s tribun ne bomo posvečali veliko pozornosti. Sploh po tem, ko je Bale odigral odličnih 25 minut,"je prepričan Zidane, ki je v nadaljevanju poudaril, da tovrstno dogajanje ni nič kaj novega: "To se dogaja vsem najboljšim nogometašem. Sedaj se dogaja Garethu. Kljub temu se je izkazal. Vsi smo že kdaj šli čez to in tudi v prihodnosti se temu ne bomo morali izogniti. V takšnih primerih moraš dati vse od sebe in odgovoriti na zelenici."

V prvi enajsterici proti Parižanom?

V torek 26. novembra Madridčani gostijo PSG, če pa bo Bale tekmo s Parižani začel, ostaja skrivnost. "Bomo videli,"je ob novinarskih namigovanjih le skomignil Zidane. Zadnji obračun teh dveh ekip, septembra, se je končal z zmago Parižanov (3:0). Dva zadetka je vpisalAngel Di Maria, končni rezultat je postavil Thomas Meunier.