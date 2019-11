Zidane z Balom v udarni postavi, Carvajal pa zagotovil zmago Realu

Trener Reala Zinedine Zidane je naredil nekaj sprememb v postavi v primerjavi z zadnjo tekmo galaktikov v Ligi prvakov.Thibaut Courtois in Federico Valverde sta bila tokrat na klopi, Areola, Militao, Modrić in Gareth Bale pa v udarni postavi. Valižan, ki ni dobil veliko priložnost v zadnjem času, je po pisanju Marce prvič v udarni enajsterici po 56 dneh, nazadnje je bilo to na začetku oktobra. Poškodovana sta Eden Hazard in Raphael Varane. Takole je izgledala prva postava galaktikov: Alphonse Areola, Dani Carvajal, Eder Militao, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modrić, Casemiro, Toni Kroos, Gareth Bale, Karim Benzema, Isco.

tekma

Prvi polčas e je končal brez golov, Real je v vodstvo popeljal Sergio Ramos, ki je po predložku Tonija Kroosa iz prostega strela v kazenski prostor Alavesa najvišje skočil in dosegel gol za vodstvo z 1:0. A Ramos je bil nato tudi krivec za enajsmetrovko za domače, ko je povlekel Josela in glavni sodnik ni veliko premišljeval glede najstrožje kazni. Ramos je dobil tudi rumeni karton, Lucas Perez pa je zanesljivo zagotovil izenačenje (1:1). Zidane je v 67. minuti zamenjal Bala, nadomestil ga je Rodrygo. Veselje domačih ni trajalo dolgo, le štiri minute po izenačenju je Real znova prešel v vodstvo. Na pravem mestu se je znašel Dani Carvajal, ki je "pospravil" žogo v prazno mrežo za vodstvo z 2:1, kar je bil končni izid.