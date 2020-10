Zidane zadovoljen, Koeman bentil nad sodnikom in VAR

"Govori se, da se igram s svojo prihodnostjo, toda to se je govorilo tudi že pred enim letom," je trener galaktikovZinedine Zidane, ki je bil po dveh zaporednih porazih (Cadiz in Šahtar) pod drobnogledom, odgovoril na kritike še pred obračunom z Barcelono. Mini krizo, kakor so jo poimenovali španski mediji, je Real preživel z veliko zmago na el clasicu na Camp Nouu (3:1). "Zidane je pogasil še en požar," danes piše španski AS.

"Uspela nam je popolna tekma,"je po tekmi razlagal francoski strokovnjak, ki je Real popeljal do treh zaporednih osvojenih Lig prvakov, česar v zgodovini nogometa ni uspelo še nikomur."A to so tri točke in nič več. Zdaj se je treba spočiti in uživati. V tem bomo uživali, toda treba se je zavedati, da nova tekma prihaja že v torek. S kritikami, ki smo jih bili deležni te dni … Treba je ostati miren in igrati, tako kot moramo igrati," je ostal miren Zidane. "Ne vem, ali ste bili nepravični do mene ali do moje ekipe. Vesel sem za nogometaše, saj se je v zadnjih dneh veliko govorilo. Igrali smo z ekipo, ki igra zelo napadalno in ti lahko povzroči precej težav, ob tem pa smo imeli priložnosti, da bi lahko zabili še dva ali tri gole,"je poudaril Zidane.