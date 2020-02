Zidane zakrivil prometno nesrečo, nato ga je nesrečni voznik prosil za selfi

"Takoj ko sem ga videl, sem ga prepoznal in mu rekel, da bi raje videl, da bi se spoznala v drugačnih okoliščinah, toda tudi takole ni slabo," je razkril Fernandez. "Prosil sem ga tudi za selfie, saj mi drugače nihče ne bi verjel, da se je vame zaletel prav Zidane," je srečo v nesreči opisal galicijski poslovnež, ki se ukvarja s trgovanjem pohištva. "Zelo prijazno je pristal na to. Snel je kapo in se fotografiral z menoj. Dejal sem mu tudi, da lahko preprosto zamenjava avtomobila, a na to ni pristal," se je še pošalil Fernandez. Ta je Zidanu pustil številko, nato pa zadeve glede nesreče uredil kar s Francozovim zastopnikom.

"Kasneje me je poklical njegov zastopnik, ki mi je dejal, da se je Zidanu zelo mudilo, tako da je bil vesel, da ga nisem spraševal po dresih, vstopnicah in avtogramih," je še razkril voznik, ki ga je v križišču zadel Zidane. "Resnica je, da nisem ravno velik ljubitelj nogometa," je še dodal.

Na srečo sta jo oba voznika v nesreči na krožnem križišču odnesla brez poškodb, nastradala je le pločevina in luč na Zidanovem vozilu.