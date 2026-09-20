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Nogomet

Zidane zaprl vrata medijem

Paris, 20. 09. 2026 14.50 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Š.Z.
Zinedine Zidane

Novi trener francoske izbrane vrste, legendarni Zinedine Zidane, uvaja konkretne spremembe v taboru reprezentance. V bazi izbrane vrste južno od Pariza je omejil dostop medijev do samega kompleksa. S tem je ubral precej drugačno in strožjo pot od predhodnega selektorja "galskih petelinov" in svojega nekdanjega kapetana Didierja Deschampsa.

Zinedine Zidane je nazadnje bil glavni trener leta 2021, ko je zapustil klop Real Madrida
Zinedine Zidane je nazadnje bil glavni trener leta 2021, ko je zapustil klop Real Madrida
FOTO: AP

Eden najboljših francoskih nogometašev vseh časov ter novi trener "Les Bleusov" Zinedine Zidane že uvaja korenite spremembe v reprezentanci Francije. Ne toliko v smislu kadrskih sprememb, čeprav je v reprezentanci nekaj novih obrazov. Bolj se je Zidane osredotočil na podobo reprezentance. Morda to ni tako problematična francoska reprezentanca kot nekatere v zadnjem desetletju, vendar je v zadnjih letih pod Didierjem Deschampsom prihod nogometašev v bazo postal nekakšna modna pista, kjer so igralci skorajda tekmovali v ekstravagantnih oblačilih, kar je v medijih pogosto poželo več pozornosti kot same nogometne teme. Zidane želi te "modne šove" in medijski hrup nemudoma izkoreniniti ter v ospredje znova postaviti izključno nogomet, priprave na igrišču in popolno osredotočenost na reprezentančni dres. Zidane je sedaj uvedel pravilo, ki prepoveduje medijem poročanje o prihodu igralcev v njihovo bazo na sedež zveze južno od Pariza v Clairefontaine.

Svoje izbrance je tako posredno pozval, naj ne nosijo ekstravagantnih oblačil, kot to običajno počnejo. Zidane sicer pravi, da je to bolj namig kot pravilo: "Vsakdo bo prišel oblečen, kot sam želi," je dejal 54-letnik, a v isti sapi dodal, da to, kar se bo spremenilo, so vrednote Clairefontaina: "Ko smo enkrat tukaj, hočemo, da stvari ostanejo med nami in poskušali bomo malo bolj nadzorovati slike," je poudaril Francoz.

To stališče že nakazuje slog, ki ga Zidane namerava vsiliti reprezentanci, ki ji je na zadnjem svetovnem prvenstvu – kjer je končala na četrtem mestu – predhodila avra glamurja, ki se je gradila iz enega trening tabora v drugi, prihodi na sedež zveze južno od Pariza pa so se spremenili v modne revije. Po podobi in sličnosti tistih, ki jo vodijo. To je nova Francija Zinedina Zidana, moža, ki malo govori in se zagotovo ne baha na družbenih omrežjih ali v medijih, še posebej ne v modi.

To stališče že nakazuje slog, ki ga Zidane namerava uveljaviti v reprezentanci. Po podobi in sličnosti tistih, ki jo vodijo. To je nova Francija Zinedina Zidana, moža, ki malo govori in se zagotovo ne baha na družbenih omrežjih ali v medijih, še posebej ne v modi, vendar vseeno izpade elegantno.

Francozi z zvezdnikom Zinedinom Zidanom so bili boljši od Špancev na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006
Francozi z zvezdnikom Zinedinom Zidanom so bili boljši od Špancev na svetovnem prvenstvu v Nemčiji leta 2006
FOTO: AP

Ali Zidane uvaja cenzuro?

Njegov predhodnik, Deschamps, nekoč tudi Zidanov kapetan v reprezentanci, skupaj sta osvojila svetovno prvenstvo, ni nikoli posegel v to, da bi omejil bujno oblačenje svojih izbrancev.

Preberi še Deschamps tudi uradno novi francoski selektor

Tudi Zidane pravi, da ne želi biti cenzor, a za medije pravila ostajajo stroga. Edina interakcija z novinarji je skupinska konferenca na koncu prvega treninga. Zidane, ki se v javnosti pojavlja le redko, očitno želi biti zgled in komunicirati zgolj na tiskovnih konferencah ter z mediji, ki imajo pravice za prenos tekem.

Zidanu je kot trenerju "galaktikov" uspelo obvladati ege največjih svetovnih zvezdnikov, nagrada za to pa so bile kar tri zaporedne lovorike v Ligi prvakov. Ali bo enako uspešen tudi na mestu selektorja, bo pokazal čas, a njegov rezime vsekakor govori sam zase in mu bo v veliko pomoč.

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Zinedine Zidane francija kliyan Mbappe real madrid

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