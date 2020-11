Zidane zaskrbljen zaradi nekonstantnih predstav: Razlika z Interjem je bila ogromna

Alaves je prišel do šele svoje druge zmage proti Realu v Madridu, potem ko je prvič v španski prestolnici slavil davnega leta 2000. Za tri točke sta bili dovolj izkoriščena enajstmetrovkaLucasa Perezav prvem in velika napakaThiabuta Courtoisa za zadetekJoseluja v drugem polčasu. Belemu baletu pa se do konca, čeprav je v 86. minuti Casemiro znižal zaostanek, ni uspelo vrniti.