Zidane nezadovoljen z nadaljevanjem: Hitro moramo ugotoviti, kaj se je dogajalo v drugem polčasu

Če ima mestni rival Atletico veliko skrbi okoli preboja v Ligo prvakov v naslednji sezoni, Atleti po 28. krogu LaLige ostajajo na šestem mestu, se pravi zunaj mest, ki vodijo med elito, pa bo Real v preostanku sezone, na programu je še deset krogov, poskušal sklatiti Barcelono s prvega mesta. Atletico v preostalih desetih tekmah čaka ogorčen boj z Getafejem, Real Sociedadom, Sevillo in Valencio, ki se bodo borili za tretje in četrto mesto. Omenjenih pet ekip loči sedem točk. Real je prvo tekmo po prisilnem tekmovalnem odmoru odigral proti Eibarju in bil v prvih 45 minutah izjemno zanesljiv in tudi učinkovit. Po 37 minutah je že bilo 3:0 in galaktiki so predčasno vknjižili pričakovane točke. A po prepričljivi zmagi ravno vesel trener belega baleta Zinedine Zidane ni bil. Takoj je začel opozarjati na slabo izvedbo ekipe v drugem polčasu."Ne vem točno, kaj se je zgodilo, a to, kar sem videl v drugem delu, mi ni bilo všeč," je AS-u zaupal Francoz na klopi galaktikov, ki je svoje varovance pohvalil za igro v prvem polčasu, ko so razrešili vse dvome o zmagovalcu. "Verjetno so se preveč sprostili po visokem vodstvu, a opazil sem tudi to, da nekateri niso mogli več hoditi, da jih je izdala fizična pripravljenost. Tudi zato sem hitro opravil nekaj menjav,"je priznal Zidane, ki je že v dobri uri opravil kar štiri od dovoljenih petih menjav.