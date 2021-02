Zidane prepričan, da nič še ni izgubljeno

Do konca sezone je še več kot dovolj tekem za spremembo vrstnega reda povsem na vrhu, trenutno bolj kot lestvica trenerja Zinedina Zidana skrbi zdravstveni karton moštva. Zaradi poškodb in kazni so pogrešali Sergia Ramosa, Edena Hazarda, Tonija Kroosa, Rodryga, Fedeja Valverdeja, Danija Carvajala, Lucasa Vazqueza.

Madridski Real in Getafe sta včeraj odigrala zaostalo tekmo 1. kroga španske Primere Division. Madridčani so zmagali z goloma Karima Benzemaja in Ferlanda Mendyja ter so na drugem mestu lestvice (46). Vodi mestni tekmec Atletico, ki ima pet točk več (in dve odigrani tekmi manj), tretja je Barcelona (43 točk).

Zidane je imel na klopi za rezerve le osem igralcev, a se je vse razpletlo po madridskih željah, tri točke so vknjižene: “Morali smo se prilagoditi situaciji z veliko odsotnimi igralci. Dobro se je razpletlo in vesel sem zaradi igralcev, ker jim ni lahko. Res smo dobro odigrali tekmo, še posebej v obrambi. To je zagon za naprej in mislim, da ni prav veliko naših navijačev, ki menijo, da ne bi zmogli osvojiti naslova. Prej nasprotno, vedno verjamejo, da lahko obrnemo stvari v našo smer in to bomo skušali narediti."

"Seveda ne bo lahko, vendar gremo naprej, verjamemo v to, kar počnemo. Do konca nas čaka še veliko stvari in veliko tekem, do konca prvenstva lahko osvojimo še 48 točk," je dejal Zidane, ki predvsem upa, da bo čimveč igralcev nared tudi za preizkušnjo v ligi prvakov.

Galaktike v osmini finala lige prvakov zahtevna tekma čaka 24. februarja, ko sledi najprej gostovanje pri italijanski Atalanti, nato sledi še povratna tekma v Madridu. "Ta zmaga nam je dala veliko samozavesti, mislim, da smo na dobri poti, da bomo znova v najboljšem igranju," pa je dejal strelec enega gola Karim Benzema.