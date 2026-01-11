Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zidanov sin po porazu na igrišču zakuhal množični spopad igralcev

Marakeš, 11. 01. 2026 10.48 pred 35 minutami 2 min branja 2

Avtor:
L.M.
Luca Zidane in Raphael Onyedika

Vedno zanimiv afriški pokal narodov je tudi letos postregel z mnogimi atraktivnimi tekmami in zgodbami, ki smo jih na stari celini že vajeni. V četrtfinalnem obračunu med Alžirijo in Nigerijo je imel osrednjo vlogo Luca Zidane, sin legendarnega Francoza, ki brani barve očetove domovine. Alžirec se ni proslavil s svojo predstavo, po tekmi pa je bil vpleten v vročekrvno izmenjavo besed z nasprotniki.

Slavje nogometašev Nigerije
Slavje nogometašev Nigerije
FOTO: Profimedia

Nigerija je v četrtfinalu povsem zasluženo prišla do zmage nad Alžirijo z izidom 2:0. Za Orle sta zmagovita zadetka dosegla Victor Osimhen v 47. in Akor Adams v 57. minuti. Tekmo pa so zaznamovali tudi izgredi po srečanju in sodniški kriterij. Ponavadi se delilcem pravice na afriškem pokalu narodov očita sojenje v prid držav iz severnega dela Afrike, a temu tokrat ni bilo tako. Po tekmi je bil senegalski sodnik Issa Sy verbalno napaden s strani skorajda celotne alžirske delegacije. Alžirci so zadevo pripeljali tako daleč, da je moral senegalski delilec pravice igrišče zapustiti v spremstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nič kaj manj vročekrvne niso bile besede, ki so si jih igralci izmenjali med sabo. V glavni vlogi pa je bil Luca Zidane, sin legendarnega Zinedina Zidana, ki ga večina nogometnega sveta smatra za enega najboljših vezistov vseh časov. Za razliko od očeta se je Luca odločil za zastopanje alžirskih barv, najbrž je vedel, da v francoski reprezentanci nikoli ne bo mesta zanj. "Starejši" Zidane je veljal za fantazista, igralca s potezo več, njegov 27-letni sin pa zadetke raje preprečuje in nosi rokavice. Potem, ko je več kot 14 let preživel pri madridskem Realu, kjer je zbral dva članska nastopa, se je Luca odločil, da si želi večje minutaže. Trenutno brani barve Granade v 2. španski ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na srečanju proti Nigeriji se ni proslavil, predvsem pri zadetku Osimhena ni navdušil s svojo reakcijo, ko je skorajda preskočil žogo, ki je nato končala v mreži. Po tekmi pa se je spustil v vročo izmenjavo besed z nigerijskim vezistom Fisayom Dele-Bashirom, ki se je razplamtela v množični konflikt. Trajalo je dolgo časa, da so nogometaši zapustili teren in da so se strasti umirile. Incidentom na mednarodnih tekmah seveda ni bil tuj niti njegov oče, ki je leta 2006 poskrbel za enega izmed najbolj znanih nogometnih trenutkov, ko je z glavo udaril Italijana Marca Materazzija in bil izključen v podaljšku finala svetovnega prvenstva, ki ga je Francija nato izgubila po izvajanju enajstmetrovk.

afriški pokal narodov alžirija nigerija luca zidane konflikt sodnik

Spomin na tragično preminulega soigralca: 'Zmagali smo zanj'

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mptour
11. 01. 2026 11.02
Realova šola.
Odgovori
0 0
golobnadob
11. 01. 2026 11.24
Si jezen, ker nimaš odzivov?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Hči glasbene legende se je poklonila očetu
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Starši na robu: čustvena izgorelost po prazničnem času
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Zakaj otroci lažejo in kako se starši učinkovito odzovejo
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
Ko otrok prekine stik – kako obnoviti odnos
zadovoljna
Portal
Ljubljančanka v plašču, ki je hit letošnje zime
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Tedenski horoskop: Ovni poglabljajo odnose, biki potrebujejo čas zase
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Dnevni horoskop: Pred škorpijoni so težki trenutki, device sklepajo prijateljstva
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
Kraljica Letizia v najlepšem plašču letošnje zime
vizita
Portal
Pomoč drugim lahko upočasni staranje možganov
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Nova metoda za preprečevanje zobne gnilobe in bolezni dlesni
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Tako lahko januar postane vaš mesec dobrega počutja
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
Hidrocefalus pri odraslih: skriti vzrok simptomov, ki spominjajo na demenco
cekin
Portal
Zakaj pozimi trošimo več?
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Najbolj ugodne zimske destinacije za zimske radosti
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Zaklad na parkirišču čaka lastnika
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
Maščevalna odpoved: nov trend odhoda brez opozorila
moskisvet
Portal
Umrl je četrti najboljši strelec v zgodovini Tottenhama
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Kako podaljšati življenjsko dobo akumulatorja?
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Živila, ki bi se jim morali v januarju izogibati
Aryna Sabalenka razkrila kruto resnico o ženskem tenisu
Aryna Sabalenka razkrila kruto resnico o ženskem tenisu
dominvrt
Portal
Strokovnjaki razkrivajo: teh 7 stvari januarja vedno uredijo najprej
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Napake, zaradi katerih je vaša kuhinja samo še bolj umazana
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Kako skrbeti za vitezovo zvezdo, da bo dolgo cvetela?
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
Trendi za leto 2026: takšne bodo jedilnice prihodnosti
okusno
Portal
Kaj skuhati v nedeljo, da boste jedli še čez teden?
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Palačinke za vsako priložnost: recepti za zajtrk, kosilo in sladico
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Sočno pecivo, ki vedno navduši
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
Napake, ki pokvarijo domačo juho – in kako jo narediti veliko bolj okusno
voyo
Portal
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Babilon
Babilon
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1445