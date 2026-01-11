Zidanov sin po porazu na igrišču zakuhal množični spopad igralcev

Nigerija je v četrtfinalu povsem zasluženo prišla do zmage nad Alžirijo z izidom 2:0. Za Orle sta zmagovita zadetka dosegla Victor Osimhen v 47. in Akor Adams v 57. minuti. Tekmo pa so zaznamovali tudi izgredi po srečanju in sodniški kriterij. Ponavadi se delilcem pravice na afriškem pokalu narodov očita sojenje v prid držav iz severnega dela Afrike, a temu tokrat ni bilo tako. Po tekmi je bil senegalski sodnik Issa Sy verbalno napaden s strani skorajda celotne alžirske delegacije. Alžirci so zadevo pripeljali tako daleč, da je moral senegalski delilec pravice igrišče zapustiti v spremstvu.
Nič kaj manj vročekrvne niso bile besede, ki so si jih igralci izmenjali med sabo. V glavni vlogi pa je bil Luca Zidane, sin legendarnega Zinedina Zidana, ki ga večina nogometnega sveta smatra za enega najboljših vezistov vseh časov. Za razliko od očeta se je Luca odločil za zastopanje alžirskih barv, najbrž je vedel, da v francoski reprezentanci nikoli ne bo mesta zanj. "Starejši" Zidane je veljal za fantazista, igralca s potezo več, njegov 27-letni sin pa zadetke raje preprečuje in nosi rokavice. Potem, ko je več kot 14 let preživel pri madridskem Realu, kjer je zbral dva članska nastopa, se je Luca odločil, da si želi večje minutaže. Trenutno brani barve Granade v 2. španski ligi.
Na srečanju proti Nigeriji se ni proslavil, predvsem pri zadetku Osimhena ni navdušil s svojo reakcijo, ko je skorajda preskočil žogo, ki je nato končala v mreži. Po tekmi pa se je spustil v vročo izmenjavo besed z nigerijskim vezistom Fisayom Dele-Bashirom, ki se je razplamtela v množični konflikt. Trajalo je dolgo časa, da so nogometaši zapustili teren in da so se strasti umirile. Incidentom na mednarodnih tekmah seveda ni bil tuj niti njegov oče, ki je leta 2006 poskrbel za enega izmed najbolj znanih nogometnih trenutkov, ko je z glavo udaril Italijana Marca Materazzija in bil izključen v podaljšku finala svetovnega prvenstva, ki ga je Francija nato izgubila po izvajanju enajstmetrovk.
