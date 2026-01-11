Zidanov sin po porazu na igrišču zakuhal množični spopad igralcev

Slavje nogometašev Nigerije FOTO: Profimedia

Nigerija je v četrtfinalu povsem zasluženo prišla do zmage nad Alžirijo z izidom 2:0. Za Orle sta zmagovita zadetka dosegla Victor Osimhen v 47. in Akor Adams v 57. minuti. Tekmo pa so zaznamovali tudi izgredi po srečanju in sodniški kriterij. Ponavadi se delilcem pravice na afriškem pokalu narodov očita sojenje v prid držav iz severnega dela Afrike, a temu tokrat ni bilo tako. Po tekmi je bil senegalski sodnik Issa Sy verbalno napaden s strani skorajda celotne alžirske delegacije. Alžirci so zadevo pripeljali tako daleč, da je moral senegalski delilec pravice igrišče zapustiti v spremstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nič kaj manj vročekrvne niso bile besede, ki so si jih igralci izmenjali med sabo. V glavni vlogi pa je bil Luca Zidane, sin legendarnega Zinedina Zidana, ki ga večina nogometnega sveta smatra za enega najboljših vezistov vseh časov. Za razliko od očeta se je Luca odločil za zastopanje alžirskih barv, najbrž je vedel, da v francoski reprezentanci nikoli ne bo mesta zanj. "Starejši" Zidane je veljal za fantazista, igralca s potezo več, njegov 27-letni sin pa zadetke raje preprečuje in nosi rokavice. Potem, ko je več kot 14 let preživel pri madridskem Realu, kjer je zbral dva članska nastopa, se je Luca odločil, da si želi večje minutaže. Trenutno brani barve Granade v 2. španski ligi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke