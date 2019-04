Zidanu spodletelo na prvi resni preizkušnji: 'Poraz najbolj boli'

Zidane: Zmanjkal je prvi gol "Netopirji" so slavili z goloma Goncala Guedesa v prvem in zadetkom nekdanjega Realovega branilca Ezequiela Garaya v drugem polčasu. Zidane je lahko zgolj nezadovoljno mahal z rokami, ko je Toni Kroos spremljal strel Guedesa ob bližnjo vratnico slabo postavljenega Keylorja Navasa , ki je za razliko od prejšnje tekme, ko je šokantno branil trenerjev sin Luca Zidane , spet dobil priložnost od prve minute. Drugi gol gre po poročanju nezadovoljnih madridskih medijev na dušo vezista Casemira , ki ob Garayu sploh ni poskusil skočiti. Častni gol za povsem bledi kraljevi klub je ob obisku sredozemske obale zabil Karim Benzema v enem zadnjih napadov na tekmi.

Gostovanje na Mestalli je bilo po mnenju poznavalcev prvi resnejši preizkus za Zinedina Zidana in ekipo Real Madrida , ki se je v zadnji del ligaške sezone podala z novim (starim) trenerjem, že tretjim v klavrni sezoni 2018/19. Neprepričljivi domači zmagi nad Celto iz Viga ( 2 : 0 ) in Huesco ( 3 : 2 ) je zdaj sledil prvi poraz pod Zidanovo taktirko, ob katerem so na površje spet priplavale vse pomanjkljivosti trenutnega kadra 13-kratnih evropskih prvakov, ki pokala Lige prvakov za razliko od prejšnjih treh sezon, ko je bil na čelu ekipe Francoz, letos ne bodo dvignili.

"Poraz je tisto, kar najbolj boli. Tekma je bila izenačena, nismo igrali slabo, toda rezultat je pravičen," je v prvem intervjuju po tekmi dejal Zidane, na novinarski konferenci je nato še povedal: "Zelo dobro smo šli v tekmo, s posestjo. Zmanjkal je prvi gol. V prvem polčasu nismo prišli do nobenega zaključka. To je bila težava. A razen tega nimam česa očitati mojim igralcem, igrali smo proti dobri ekipi. Tekma je bila izenačena in rezultat je bil takšen. Zgodil se je poraz in porazi vedno bolijo."

'S tem porazom bo težko'

Zidane je na tekmi pogrešal predvsem prihajanje do zrelih priložnosti in boljše odločitve v zadnjih metrih napada. Na novinarski konferenci so ga opozorili, da je njegovo moštvo prvi kot izvedlo v 52. minuti tekme, zato bi o kakšni pretirani prevladi gostov lahko le težko govorili.

"To je težek trenutek, sezona je bila težka, poraz pa je treba sprejeti. Osem tekem je še ostalo in v soboto bomo poskušali odigrati kar se da dobro. Zdaj smo se še bolj oddaljili ... Govorili smo o tem, da bi sezono sklenili čim višje, s tem porazom pa bo težko. Držim z mojimi igralci in na naslednji tekmi bomo poskušali dati vse od sebe. Moji igralci se bodo borili do konca. Čaka nas mesec, v katerem se bomo morali pogovoriti o rečeh, ki ... V redu, poskusili bomo dobro zaključiti,"dodaja Zidane.

"Če bodo preostale tekme kot preizkus za vsakega igralca? Ne, niti slučajno to ne bo preizkus. Ti ljudje so igralci Real Madrida. Gremo skozi naporne trenutke, a treba je doživeti tudi takšne, nič ne bo spremenilo. Danes smo igrali proti dobri Valencii, za katero je bilo veliko v igri. Morda je bila v tem razlika. Vedno pa pravim, da so rezultati pravični, sprejemam jih. Menim, da je bila tekma izenačena, še posebej v igri," je še dodal Zidane, ki je spet pohvalil bočnega branilca Marcelakot nekoga, na katerega "bo računal" in "pomembnega igralca", ki mu je "všeč njegova igra". Kljub temu je napovedal, da bo na prihodnjem obračunu priložnost ponudil Sergiu Reguilonu, ki je imel v času Santiaga Solarijaveliko večjo minutažo od Brazilca.

Navas: Če mi bo trener rekel, da naj grem ... Kaj pa naj?

Zidane je poleg Marcela "obudil" tudi vratarja Navasa, čigar prihodnost pri Realu je še naprej nejasna. Kostaričan je na Mestalli spet dobil priložnost od prve minute, saj je Thibaut Courtoispoškodovan, Zidane pa tokrat ni presenetil in je v ogenj poslal sina Luco, ki je tako presenetljivo zaigral prejšnji konec tedna.

"Ti trenutki nam bodo služili za učenje iz napak, ki smo jih storili v tej sezoni, da bi bile nato reči v prihodnje drugačne, saj mora ta klub zmagovati,"si utvar po porazu ni delal Navas."Nimam občutka, da smo bili telesno šibkejši. Izkoristili so protinapade. Hitri so in tu smo nekajkrat trpeli. Mi smo imeli žogo, oni pa so se dobro branili. Če izgubiš, potem si moral nekaj narediti slabo. Tega ne moreš skriti. Precej pa smo izboljšali raven igre, kar je dobro,"je nadaljeval in se nato dotaknil svoje prihodnosti:

"Vedno želim dati vse od sebe in 'misterja' (trenerja, op. a.) prepričati, da lahko igram. Imam pogodbo in želim ostati tu. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Moramo se osredotočiti na to, da sezono dobro zaključimo že zaradi ponosa do grba, naših družin in ljudi, ki nas podpirajo. Če pa bo 'mister' rekel, naj grem ... Kaj pa naj? Imam pogodbo in boril se bom, dokler bom tu. Boril se bom za ta dres, da bomo spet tam, kjer smo vedno bili ‒ v borbi za naslove."

Napeto na tribunah

Valencia je v sredo slavila veliko zmago, sicer pa ne preživlja najboljših trenutkov, vsaj ko gre za odnos med klubom in navijači. Že sprejem ekipe pred stadionom Mestalla je bil zelo mlačen, saj so se najbolj goreči navijači odločili za protest proti visokim cenam vstopnic, ki privržence "netopirjev" čakajo pred nadaljevanjem izločilnih bojev Lige Evropa, kjer se bodo nekdanji delodajalci Zlatka Zahovićav četrtfinalu pomerili z lokalnim rivalom Villarrealom. Večkrat je bilo med tekmo moč slišati tudi pozive k odstopu vodilnih v klubu, na kar so nekateri navijači s preostalih tribun odgovorili z odobravanjem, spet drugi pa z žvižgi.

"Več hrupa sem slišal v drugem kot v prvem polčasu, takšen občutek sem imel. Predvidevam, da zato, ker je vse občinstvo združilo moči za podporo ekipi. To je neprecenljivo," je po obračunu povedal domači trener Marcelino, ki ga poleg evropskih bojev v zaključku sezone čaka tudi pokalni finale v Sevilli z Barcelono.

'Če imate Manchester United za majhen, srednji ali velik klub ...'

"Čakajo nas še lepe reči in menim, da obstajajo načini za reševanje težav, če te nastanejo. Najinteligentnejše je, ko vidiš občinstvo, ki se identificira z ekipo in jo podpira,"dodaja Marcelino. "Ostalo nam je še minimalno enajst tekem, upajmo, da jih bo štirinajst. Potrebujemo ljudi; tako proti Madridu kot proti Levanteju. Tekma? Že vso sezono imam občutek, da bi morali imeti več točk, dobiti več tekem, zmagati z večjo razliko ... A v tej sezoni težko dosegamo gole. Več priložnosti smo imeli, da bi tekmo odločili že prej, a tega nismo storili do zadnjega dela. Najbolj sem zadovoljen z igro, s tem, kako superiorna je bila Valencia proti Real Madridu. Zelo smo zadovoljni z razvojem ekipe,"je še izjavil.

"Da je Zidane rekel, da je bila tekma izenačena? Menim, da je Madrid prevladoval v prvih minutah, v katerih nam je manjkalo točnosti, da bi se izvili iz visokega pritiska. Tu smo imeli težave z zadrževanjem posesti, ne pa nad nadzorom tekme. Menim, da smo bili veliko boljši od Madrida, žal mi je, da se moram prerekati z Zidanom. Menim, da smo si zaslužili tudi višji rezultat. Da smo končno premagali veliko ekipo? Vedno smo bili blizu velikim. Večkrat smo remizirali in bili minute oddaljeni od zmag. Rezultati so bili vedno tesni, razen tistih 1 : 4 proti Real Madridu v minuli sezoni. Ne vem pa, če imate Manchester United za majhnega, srednjega ali velikega. Ker smo Manchester United premagali."

