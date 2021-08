Ziljkić je prvi strelec lige: Ne smemo igrati po principu toplo-hladno

Nogometaši ljubljanske Olimpije so v reprezentančni premor vstopili z zmago. V Stožicah so bili z rezultatom 3:1 premagali Aluminij in se z Mariborom in Bravom točkovno izenačili. Na prvenstveni razpredelnici si tako delijo drugo mesto, prvo pa je še naprej oddano neporaženim Koprčanom. Junak Olimpijine zmage je bil reprezentant BiH Almedin Ziljkić, ki je Kidričanom zabil dva gola, skupaj pa jih je v sezoni dosegel štiri in je prvi strelec lige.

icon-expand Almedin Ziljkić je že dokazal, da je (bo) velika okrepitev za Olimpijo. FOTO: NK Olimpija Ljubljana Strelec dveh golov in junak tekme v Stožicah, Almedin Ziljkić, po srečanju v pogovoru za uradno spletno stran kluba ni skrival zadovoljstva. "Zadovoljen sem z zmago. V prvem polčasu smo igrali zares odlično. Drugi del smo po mojem mnenju začeli malo zaspano. Hvala bogu nas to ni kaznovalo. Dali smo še tretji zadetek in njihov gol v zaključku tekme nas ni veliko zmedel. Moramo biti še močnejši, še boljši. Na dobri poti smo, a ne smemo se zadovoljiti, ne smemo igrati toplo-hladno kot takrat, ko smo dvakrat izgubili, pa sedaj dvakrat zmagali. Biti moramo na poti pozitivnih rezultatov." Ziljkić ima sedaj na svojem prvenstvenem računu štiri zadetka, kar ga uvršča na vrh lestvice strelcev: "Vesel sem. Vedno lahko gre še boljše, ampak lagal bi, če bi rekel, da nisem zadovoljen z osebno statistiko. Štirje zadetki in dve asistenci mi dajejo motivacijo, da še bolj trdo delam ter da se še izboljšam." Za prvoligaše se začenja reprezentančni premor. Ofenzivni vezist Olimpije, je v izjavi za spletno stran kluba, izrazil mešane občutke: "Žal mi je, da je pavza, iskreno. Nimam rad premorov. Sedaj smo ravno začeli zmagovati, a pozitivno je, da se ekipa odpočije. Ekipi je bilo težko igrati Evropo. Jaz je sicer nisem, ampak fantje so jo in to je zelo težko. Na nas je, da delamo še boljše in da branimo barve kluba na pravi način."