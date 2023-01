Ziljkić zapušča zmaje

Almedin Ziljkić je med zmaje pred slabima dvema letoma prišel iz FK Borac Banjaluka. Za bosanskega prvaka je zbral 59 nastopov in dosegel 11 zadetkov in 16 asistenc. Svojo kariero je ta 26-letni vezist z reprezentančnimi izkušnjami začel v mladinskih selekcijah Novega Pazarja, od koder je odšel k drugi ekipi Vojvodine in potem v Donji Srem. Leta 2015 se je vrnil v Novi Pazar in zanj zbral 21 nastopov v prvi srbski ligi. Sledilo je pol sezone v drugi hrvaški ligi pri HNK Gorica, nato pa je prestopil v FK Sloboda Tuzla in kasneje še v FK Tuzla City. Pozimi leta 2019 se je preselil k Borcu iz Banjaluke, s katerim je v tej sezoni osvojil naslov prvaka Bosne in Hercegovine.