Zimeleni Aduriz s sijajnim zadetkom potopil Barcelono

Barcelona v letošnji sezoni brani naslov v španskem prvenstvu, kjer pa se ji, kot vse kaže, obeta bistveno zahtevnejši boj kot lani, ko je bilo že mesece pred koncem jasno, kdo bo prvak. Na stadionu San Mames v Bilbau so Katalonci sezono odprli proti vedno neugodnim domačinom, ki so se še enkrat več izkazali za zelo žilavega tekmeca. Čeprav je Barcelona kar dvakrat stresla okvir vrat Unaia Simona – centrimetri so od zadetka ločili Luisa Suareza in Rafinho –, so se na koncu veselili domačini.



V 88. minuti tekme je igrišče zapustil prvi zvezdnik BilbaaInaki Williams, namesto njega pa je v igro vstopil 38-letni Aritz Aduriz, ki se po koncu te sezone odpravlja v zaslužen igralski pokoj. Zimzeleni napadalec je potreboval vsega nekaj sekund, da je s sijajno izvedenimi 'škarjicami' premagal nemočnega Marc-Andreja ter Stegna. Ta zadetek je bil na koncu tudi edini in je Baskom priigral prve tri točke v novi sezoni.