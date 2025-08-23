Zimzeleni Aubameyang z dvema goloma ob zmagi Marseilla

Marseille je v prvem krogu doživel poraz proti Rennesu (0:1), v drugem pa se je predvsem v zadnjih 20 minutah znesel nad novincem v ligi.

Do takrat je bil izid 2:2, potem ko sta do 24. minute za vodstvo velikana iz Provanse zadela Mason Greenwood iz enajstmetrovke ter Pierre-Emerick Aubameyang, za izenačenje pa sta poskrbela Ilan Kebbal (28.) in Moses Simon (58.).

Ob koncu dvoboja je prevladoval Marseille. Aubameyang je za 3:2 zabil v 73. minuti, osem minut kasneje je bil natančen še Pierre-Emile Hoejbjerg. Greenwood je v 85. minuti zapravil enajstmetrovko, nato pa globoko v sodnikovem dodatku prispeval podajo za gol Robinia Vaza.