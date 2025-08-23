Zimzeleni Aubameyang z dvema goloma ob zmagi Marseilla

Marseille je v prvem krogu doživel poraz proti Rennesu (0:1), v drugem pa se je predvsem v zadnjih 20 minutah znesel nad novincem v ligi.
Do takrat je bil izid 2:2, potem ko sta do 24. minute za vodstvo velikana iz Provanse zadela Mason Greenwood iz enajstmetrovke ter Pierre-Emerick Aubameyang, za izenačenje pa sta poskrbela Ilan Kebbal (28.) in Moses Simon (58.).
Ob koncu dvoboja je prevladoval Marseille. Aubameyang je za 3:2 zabil v 73. minuti, osem minut kasneje je bil natančen še Pierre-Emile Hoejbjerg. Greenwood je v 85. minuti zapravil enajstmetrovko, nato pa globoko v sodnikovem dodatku prispeval podajo za gol Robinia Vaza.
Tudi Nica je zabeležila prvo zmago v sezoni, potem ko je s 3:1 doma ugnala Auxerre. Jeremie Boga je za moštvo z Azurne obale zadel v tretji minuti, izenačil je Lassine Sinayoko v 21., tri minute kasneje pa so si gosti zabili avtogol.
Vratar Donovan Leon si je nato privoščil napako ob koncu prvega polčasa in si prislužil predčasno pot pod prho, v drugem polčasu pa je končni izid postavil Teremas Moffi v 76. minuti.
Na zadnji tekmi je po novem vodilni Lyon ugnal Metz s 3:0. Domačini so večino dela opravili že v prvem polčasu, ko sta zadela Malick Fofana v 25. in Corentin Tolisso v 30. minuti, Adam Karabec je v 83. minuti le še potrdil zmago.
V petek je PSG z 1:0 ugnal Angers in ima na vrhu lestvice popoln izkupiček šestih točk.
V nedeljo bodo še tekme Lorient - Rennes, Le Havre - Lens, Strasbourg - Nantes, Toulouse - Brest in Lille - Monaco.
