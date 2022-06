Zinchenko: Na igrišču smo pustili vse. Bale: To je največji uspeh.

Nato je misli usmeril v svojo domovino: "Vsi moramo živeti v miru in to vojno moramo ustaviti. Danes je Ukrajina, jutri pa kdo ve?"

"Prav vsi smo danes dali vse od sebe. Na igrišču smo pustili vse. Na splošno mislim, da si nismo zaslužili poraza, ampak to je nogomet," je po tekmi dejal Zinchenko. "Vsi se moramo še naprej boriti. Nogometaši moramo svojo državo predstavljati na najboljši možni način," je svojo vlogo in vlogo svojih soigralcev opisal Zinchenko.

Nepopisno veselje Valiženov

Wales se je po zmagi na svetovno prvenstvo uvrstil drugič v svoji zgodovini in prvič po letu 1958. Do uspeha sta jih tako kot tolikokrat prej v minulih letih popeljala glavna zvezdnika Gareth Bale in Aaron Ramsey. Poleg njiju je na tekmi proti Ukrajini odlično igral tudi 35-letni vratar Walesa.

Bale ne dvomi v zgodovinsko pomembnost nedeljske zmage. "Ta rezultat je največji v zgodovini Walesa. To mi pomeni vse in iz tega so narejene sanje. Za to se borimo, odkar sem prvič zaigral za reprezentanco. V tem trenutku besede ne morejo opisati mojih občutkov," je s širokim nasmehom na obrazu dejal zdaj že nekdanji igralec Real Madrida.