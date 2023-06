Zinchenko organizira dobrodelno tekmo v podporo Ukrajini

Avgustovska tekma, na kateri bo v vlogi trenerja Zinčenkove ekipe nastopil Arsene Wenger, bo odigrana na stadionu Stamford Bridge, ki je sicer dom londonskega velikana Chelseaja. "V Ukrajini so ljudje, ki našo državo zastopajo na najboljši možen način. Pomembno je, da se borimo naprej in svetu pokažemo resnico. Nogomet je moje življenje in ko sem na igrišču, lahko za nekaj trenutkov pozabim na vse ostalo. Vem, da lahko pomagam svoji državi, zato bom storil vse, da to uresničim," je povedal levi bočni branilec Arsenala. "Ljudje me sprašujejo, zakaj se toliko vmešavam v celotno situacijo, namesto da bi se posvečal nogometu in družini. Moj cilj je, da ko moji otroci odrastejo in me vprašajo, kako sem v času vojne pomagal Ukrajini, odgovorim, da sem naredil vse, kar je bilo v moji moči."