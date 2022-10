Zinedine Zidane je potrdil: Kmalu se vračam

Zidane je prenehal s trenerskim delom, odkar je leta 2021 zapustil Real Madrid, vendar so ga povezovali s številnimi blestečimi službami po Evropi. Omenjali so ga kot trenerja Juventusa in PSG, največkrat pa ga povezujejo s prevzemom vajeti les bleus po svetovnem prvenstvu v Katarju.

Zdaj je Zidane še bolj razvnel rumene kolumne, piše francoska tiskovna agencija AFP, in poudaril, da se namerava vrniti k trenerstvu v bližnji prihodnosti.

"Ali pogrešam trenersko obleko? Ne, nisem tako daleč od nogometa. Zdaj čakamo, še malo čakamo. Kmalu se vračam, kmalu," je povedal za RMC Sport.