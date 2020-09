Zidane opozarja: Barcelona bo letos nevarna na vseh frontah

Lanska sezona se je za Barcelona končala z epskim porazom proti Bayernu v Ligi prvakov z 2:8. Sledilo je pričakovano slovo Quiqueja Setiena, ki ga je nadomestil Ronald Koeman. Ta je poskrbel, da je na Camp Nouu – vsaj do določene mere – zapihal nov veter, saj so se od kluba že poslovili Luis Suarez, Arturo Vidal,Ivan Rakitić, Arthur, ki ga je zamenjal Miralem Pjanić, in Nelson Semedo.