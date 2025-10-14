Zidane razkril, kdo ga najbolj navdušuje: Vsi uživamo, ko igra

Zinedine Zidane, eden najboljših nogometašev vseh časov, je bil sinonim za slog, prefinjenost in genialnost z žogo. Francoz, ki je blestel v dresih Bordeauxa, Juventusa, Real Madrida in francoske reprezentance, je razkril, kdo ga v današnjem nogometu najbolj navdušuje – in presenetljivo izbral igralca največjega rivala Real Madrida.

Zinedine Zidane je bil utelešenje elegance na nogometnem igrišču, žogo je z neverjetno lahkoto obvladoval. Njegovi prefinjeni driblingi, natančni streli in podaje so ga uvrstili med največje igralce v zgodovini nogometa - in tudi med najuspešnejše, saj je osvojil številne lovorike, med njimi svetovno prvenstvo in Ligo prvakov. Ob tem pa je veljal za enega najbolj očarljivih igralcev za gledanje - predstava v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 2006 proti Braziliji velja za eno najboljših, ki jih je nogometni svet videl.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Z neverjetnimi goli in trenutki čiste magije je Zidane znal dvigniti občinstvo na noge. Toda dobitnik Zlate žoge leta 1998 meni, da ima tudi eden od današnjih igralcev podobno sposobnost. Na nedavnem dogodku Festival Dello Sport so Francoza vprašali, kateri sodobni nogometaši so mu najljubši za gledanje. In čeprav je sam igral za njihovega največjega rivala, je izpostavil nogometaša Barcelone – Lamina Yamala.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

18-letni Španec je doživel meteorski vzpon, od anonimnega mladeniča do enega najboljših nogometašev na svetu. Zidane je priznal, da obožuje gledati njegove igre – ob tem pa izpostavil tudi dvojec PSG-ja, Vitinho in Joaa Nevesa. "Ne glede na položaj – eden, ki me vedno navduši, ko se dotakne žoge, je Lamine Yamal. Proti Interju lani v Ligi prvakov v Milanu je vse naredil sam," je povedal Zidane.

Zinedine Zidane FOTO: AP icon-expand