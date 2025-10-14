Zidane razkril, kdo ga najbolj navdušuje: Vsi uživamo, ko igra

Zinedine Zidane je bil utelešenje elegance na nogometnem igrišču, žogo je z neverjetno lahkoto obvladoval. Njegovi prefinjeni driblingi, natančni streli in podaje so ga uvrstili med največje igralce v zgodovini nogometa - in tudi med najuspešnejše, saj je osvojil številne lovorike, med njimi svetovno prvenstvo in Ligo prvakov.
Ob tem pa je veljal za enega najbolj očarljivih igralcev za gledanje - predstava v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 2006 proti Braziliji velja za eno najboljših, ki jih je nogometni svet videl.
Z neverjetnimi goli in trenutki čiste magije je Zidane znal dvigniti občinstvo na noge. Toda dobitnik Zlate žoge leta 1998 meni, da ima tudi eden od današnjih igralcev podobno sposobnost.
Na nedavnem dogodku Festival Dello Sport so Francoza vprašali, kateri sodobni nogometaši so mu najljubši za gledanje. In čeprav je sam igral za njihovega največjega rivala, je izpostavil nogometaša Barcelone – Lamina Yamala.
18-letni Španec je doživel meteorski vzpon, od anonimnega mladeniča do enega najboljših nogometašev na svetu. Zidane je priznal, da obožuje gledati njegove igre – ob tem pa izpostavil tudi dvojec PSG-ja, Vitinho in Joaa Nevesa.
"Ne glede na položaj – eden, ki me vedno navduši, ko se dotakne žoge, je Lamine Yamal. Proti Interju lani v Ligi prvakov v Milanu je vse naredil sam," je povedal Zidane.
Zidanovo občudovanje Yamala traja že dlje časa. Že maja letos je po polfinalu Lige prvakov med Barcelono in Interjem Milan dejal, da še nikoli ni videl igralca, ki bi tako vplival na potek tekme. "Ko ga gledaš, če navedem primer, polfinale proti Interju, v drugem polčasu ... česa takega še nisem videl."
Ob tem je legendarni Zidane, ki je kot trener Reala trikrat osvojil Ligo prvakov, še dodal: "Samo videti nekoga, ki tako popolnoma obvladuje svojo igro na igrišču – to je čudovito. Vsi uživamo, in prav zato je med vsemi temi mladimi igralci Lamine tisti, ki ga je vredno spremljati."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.