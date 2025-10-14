Svetli način
Zidane razkril, kdo ga najbolj navdušuje: Vsi uživamo, ko igra

Ljubljana, 14. 10. 2025 19.22 | Posodobljeno pred 1 uro

Zinedine Zidane, eden najboljših nogometašev vseh časov, je bil sinonim za slog, prefinjenost in genialnost z žogo. Francoz, ki je blestel v dresih Bordeauxa, Juventusa, Real Madrida in francoske reprezentance, je razkril, kdo ga v današnjem nogometu najbolj navdušuje – in presenetljivo izbral igralca največjega rivala Real Madrida.

Zinedine Zidane je bil utelešenje elegance na nogometnem igrišču, žogo je z neverjetno lahkoto obvladoval. Njegovi prefinjeni driblingi, natančni streli in podaje so ga uvrstili med največje igralce v zgodovini nogometa - in tudi med najuspešnejše, saj je osvojil številne lovorike, med njimi svetovno prvenstvo in Ligo prvakov.

Ob tem pa je veljal za enega najbolj očarljivih igralcev za gledanje - predstava v četrtfinalu svetovnega prvenstva leta 2006 proti Braziliji velja za eno najboljših, ki jih je nogometni svet videl.

Z neverjetnimi goli in trenutki čiste magije je Zidane znal dvigniti občinstvo na noge. Toda dobitnik Zlate žoge leta 1998 meni, da ima tudi eden od današnjih igralcev podobno sposobnost.

Na nedavnem dogodku Festival Dello Sport so Francoza vprašali, kateri sodobni nogometaši so mu najljubši za gledanje. In čeprav je sam igral za njihovega največjega rivala, je izpostavil nogometaša Barcelone – Lamina Yamala.

18-letni Španec je doživel meteorski vzpon, od anonimnega mladeniča do enega najboljših nogometašev na svetu. Zidane je priznal, da obožuje gledati njegove igre – ob tem pa izpostavil tudi dvojec PSG-ja, Vitinho in Joaa Nevesa.

"Ne glede na položaj – eden, ki me vedno navduši, ko se dotakne žoge, je Lamine Yamal. Proti Interju lani v Ligi prvakov v Milanu je vse naredil sam," je povedal Zidane.

Zinedine Zidane
Zinedine Zidane FOTO: AP

Zidanovo občudovanje Yamala traja že dlje časa. Že maja letos je po polfinalu Lige prvakov med Barcelono in Interjem Milan dejal, da še nikoli ni videl igralca, ki bi tako vplival na potek tekme. "Ko ga gledaš, če navedem primer, polfinale proti Interju, v drugem polčasu ... česa takega še nisem videl."

Ob tem je legendarni Zidane, ki je kot trener Reala trikrat osvojil Ligo prvakov, še dodal: "Samo videti nekoga, ki tako popolnoma obvladuje svojo igro na igrišču – to je čudovito. Vsi uživamo, in prav zato je med vsemi temi mladimi igralci Lamine tisti, ki ga je vredno spremljati."

nogomet zinedine zidane lamine yamal
KOMENTARJI (8)

Lucky
14. 10. 2025 20.59
Sm mislu, da tegale nkol ne bojo objavl. Podobno je Lucky tu napisal par mescev nazaj. Sam eni so preveč žleht, tk da tud Zidane ne bo spremenil njihovga mišljenja. Je pa fino videt, kk v temo brcajo. Zapirač je naviju za Lautara.
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
14. 10. 2025 20.49
+1
Pošteno povedano.
ODGOVORI
1 0
enajstdvanajst1
14. 10. 2025 20.31
-1
lahko ima neverjetno karijero ampak bo znan predvsem zaradi udarca z glavo... tako hitro in nepremišljeno si lahko zapraviš slavo, kot will smith ko je udaril onega na podelitvi..od takrat več en film o njea noče videti, nekako se mi upre
ODGOVORI
0 1
Dinho8O
14. 10. 2025 20.28
+0
Zal bo kariera na top nivoju kratka, ce se bo naprej takšen klovn.
ODGOVORI
1 1
Loptass
14. 10. 2025 20.28
+2
Kakšno miselno zbrko je Zidane naredil strokovnjakom tega portala. Vedno ga poveličujejo, vse naredi in pove prav in najboljše, ob enem pa želijo vse prepričati, da Yamal nima pojma. On pa sedaj s takšno izjavo....in kaj sedaj? Priznati, da je Yamal klasa? Ni variante....žrtvovati Zidana, da naklada? Težko.....najboljše napisati nekaj v smislu, da je Zidane podal to izjavo v neprištevnosti, pod hipnozo Laporte in Jaumeja Roureja.....ta je še najbolj verjetna. Vse ostalo je laž, bi rekel član tega portala z največ integritete, ki nikoli ne laže in zavaja.
ODGOVORI
3 1
Vladimir.Krutov
14. 10. 2025 20.33
+1
,👍
ODGOVORI
1 0
Kopite84
14. 10. 2025 20.13
+0
Še nikoli ni videl da bi nekdo tako uplival na potek tekme, na koncu pa zmaga Interja 😁
ODGOVORI
2 2
HALAcR7
14. 10. 2025 20.16
-4
Tako nekako vedno,,napihnejo igralca lovorik ,vsaj pomembnih 0
ODGOVORI
0 4
