Žinko nič več za Bravo, Horvat končal kariero

"Vsaka zgodba se enkrat konča. Tako se je po 98 nastopih in 7872 minutah na zelenici zaključila tudi naša skupna pot z Luko Žinkom," so zapisali pri Bravu.

"Žine se je NK Bravo pridružil pred skoraj tremi leti in šestimi meseci, ko smo nastopali še v drugi ligi in je vsekakor pomembno pripomogel k napredku NK Bravo. V tem času se je podpisal tudi pod 12 golov, od česar jih je pet v mrežo nasprotnika pospravil na naših tekmah v Prvi ligi Telemach," so dodali pri trenutno četrtouvrščeni ekipi slovenske prve lige.

Žinko, ki je v karieri igral za številne klube, kot so Factor, Šmartno ob Paki, Bela krajina, Domžale, Kocaelispor, Kinyras Peyias, Amkar Perm, Alki Larnaka, Rudar Velenje, Gabala, Hangzhou Greentown, Olimpija Ljubljana, Krško in Celje, je sicer v slovenski prvi ligi odigral 301 tekmo in skupaj 23.597 minut. Kariero naj bi nadaljeval pri tretjeligašu Brinje Grosuplje.