Zirkzee za razliko od prvega kroga tokrat tragični junak vragov

Drugi krog angleške Premier League sta odprla Brighton in Manchester United, domači so po golu Joaa Pedra v 95. minuti prišli do druge zmage (2:1). Alejandro Garnacho je sicer v 70. minuti zadel za preobrat gostov, a je bil njegov zadetek razveljavljen, potem ko se je žoga na golovi črti dotaknila Joshuo Zirkzeeja, ki je bil v prepovedanem položaju.