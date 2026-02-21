Naslovnica
Nogomet

'Živim iz trenutka v trenutek, morda se bom decembra želel upokojiti'

Sao Paulo, 21. 02. 2026

Avtor:
STA
Neymar trenutno brani barve brazilskega Santosa

Brazilski nogometni zvezdnik Neymar, katerega kariero so zaznamovale številne poškodbe, razmišlja o upokojitvi po koncu sezone. Štiriintridesetletnik trenutno igra za svoj otroški klub Santos, kamor je lani prišel iz savdskega Al-Hilala, in upa, da bo za svojo državo lahko igral na letošnjem svetovnem prvenstvu.

Nekdanji napadalec Barcelone in PSG je imel v zadnjih letih težave s poškodbami, nazadnje s poškodbo kolena, vendar ima pogodbo do konca leta 2026.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo od zdaj naprej, ne vem, kaj bo naslednje leto," je Neymar povedal za brazilski kanal Caze, potem ko se je vrnil na igrišča 16. februarja kot zamenjava v drugem polčasu na prvenstveni tekmi.

"Morda se bom decembra želel upokojiti. Zdaj živim iz leta v leto, pravzaprav iz trenutka v trenutek. Bomo videli, kaj bo reklo moje srce," je še dejal in obenem poudaril, da je to leto izjemno pomembno.

Neymar trenutno brani barve brazilskega Santosa
Neymar trenutno brani barve brazilskega Santosa
FOTO: AP

"To leto je zelo pomembno, ne le za Santos, ampak tudi za brazilsko reprezentanco, saj je leto svetovnega prvenstva. Zelo je pomembno tudi zame osebno. Zato si to sezono želim odigrati stoodstotno."

Neymar, ki je z 79 goli na 128 tekmah najboljši brazilski strelec vseh časov – dosegel je dva več kot Pele –, je doslej igral na treh svetovnih prvenstvih.

Vendar pa za reprezentanco ni igral od oktobra 2023, ko si je proti Urugvaju hudo poškodoval koleno. Carlo Ancelotti ga ni vpoklical v reprezentanco, odkar je maja lani prevzel mesto selektorja Brazilije.

santos neymar

Brat Šeškovega soigralca in nekdanji nogometaš obtožen poskusa umora

