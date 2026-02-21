'Živim iz trenutka v trenutek, morda se bom decembra želel upokojiti'

Nekdanji napadalec Barcelone in PSG je imel v zadnjih letih težave s poškodbami, nazadnje s poškodbo kolena, vendar ima pogodbo do konca leta 2026.

"Ne vem, kaj se bo zgodilo od zdaj naprej, ne vem, kaj bo naslednje leto," je Neymar povedal za brazilski kanal Caze, potem ko se je vrnil na igrišča 16. februarja kot zamenjava v drugem polčasu na prvenstveni tekmi.

"Morda se bom decembra želel upokojiti. Zdaj živim iz leta v leto, pravzaprav iz trenutka v trenutek. Bomo videli, kaj bo reklo moje srce," je še dejal in obenem poudaril, da je to leto izjemno pomembno.