'Živimo za trenutke, kot je ta. Vsak nasprotnik ima svoje slabosti'

Barcelona se bo v prvi tekmi četrtfinala lige prvakov pomerila z Borussio Dortmund na stadionu Montjuic. Nemci v goste k vročim Špancem prihajajo v vse boljši formi. Katalonci na drugi strani vodijo v domačem prvenstvu in prvi obračun četrtfinala pričakujejo polni optimizma. Niko Kovač je na novinarski konferenci poudaril, da ima vsaka ekipa svoje slabosti in da je Borussia pripravljena na veliki izziv. Prenos na Kanalu A in VOYO se začne ob 20.30.