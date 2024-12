'Zjutraj boš odpuščen,' so mu peli, a Guardiola jim ni ostal dolžan

Več kot en mesec je minil od zadnje zmage Manchester Cityja. Liverpool je Pepu Guardioli in njegovim varovancem zadal šesti poraz na zadnjih sedmih tekmah in verjetno najbolj bolečega doslej. Cody Gakpo in Mohamed Salah sta poskrbela za zmago z 2:0 vodilnega kluba v angleški Premier ligi in vodstvo kar 11 točk pred velikimi tekmeci iz Manchestra, ki so po novem porazu padli na peto mesto.