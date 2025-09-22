Danes bo podeljena zlata žoga: Dembele, Yamal ali kdo drug?

Revija France Football zlato žogo vsako leto podeli najboljšemu posamezniku prejšnje sezone. Lani jo je osvojil Rodri, ki je v glasovanju za las prehitel Viniciusa Juniorja. Največ jih ima Lionel Messi, ki jih je osvojil osem, njegov večni rival Cristiano Ronaldo pa je na drugem mestu s petimi.
Med nominiranci za zlato žogo je 30 nogometašev, za glavnega favorita pa velja Ousmane Dembele, ki je v minuli sezoni v dresu PSG-ja odigral 53 tekem in sodeloval pri 51 zadetkih ter s soigralci osvojil Ligo prvakov, francosko prvenstvo, francoski pokal in francoski superpokal. Bil je najboljši strelec francoskega prvenstva, po koncu sezone pa razglašen za najkoristnejšega posameznika. S strani Uefe je bil izbran tudi za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov.
Če francoski zvezdnik danes v Parizu osvoji prestižno nagrado, mu za velik dosežek ne bodo mogli zaploskati soigralci. Vodilni možje francoskega prvenstva so namreč zaradi slabe vremenske napovedi včerajšnji derbi Marseilla in PSG-ja prestavili na danes zvečer. Dembele bo na ceremoniji lahko prisoten, saj je z zelenic trenutno odsoten zaradi poškodbe.
Nekateri nogometni navdušenci poleg Dembeleja v ožji krog favoritov uvrščajo Lamina Yamala. Ta je s katalonskim velikanom osvojil vse tri španske lovorike, na 55 tekmah pa je sodeloval pri 43 golih. Če bo Yamal danes osvojil zlato žogo, bo postal najmlajši nogometaš, ki je prejel to nagrado. Rekord trenutno drži Ronaldo Nazario, ki je leta 1997 zlato žogo osvojil pri starosti 21 let in 96 dni.
