Danes bo podeljena zlata žoga: Dembele, Yamal ali kdo drug?

Revija France Football zlato žogo vsako leto podeli najboljšemu posamezniku prejšnje sezone. Lani jo je osvojil Rodri, ki je v glasovanju za las prehitel Viniciusa Juniorja. Največ jih ima Lionel Messi, ki jih je osvojil osem, njegov večni rival Cristiano Ronaldo pa je na drugem mestu s petimi.

Med nominiranci za zlato žogo je 30 nogometašev, za glavnega favorita pa velja Ousmane Dembele, ki je v minuli sezoni v dresu PSG-ja odigral 53 tekem in sodeloval pri 51 zadetkih ter s soigralci osvojil Ligo prvakov, francosko prvenstvo, francoski pokal in francoski superpokal. Bil je najboljši strelec francoskega prvenstva, po koncu sezone pa razglašen za najkoristnejšega posameznika. S strani Uefe je bil izbran tudi za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov.