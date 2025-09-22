Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakov NogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Nogomet

Danes bo podeljena zlata žoga: Dembele, Yamal ali kdo drug?

Pariz, 22. 09. 2025 13.10 | Posodobljeno pred 38 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
A.M.
Komentarji
4

V francoski prestolnici je danes na sporedu 69. podelitev zlate žoge. Lani je prestižno individualno nogometno nagrado osvojil Rodri, letos pa je glavni favorit Ousmane Dembele. A v preteklih letih se je nekajkrat zgodilo, da zlata žoga ni pristala v rokah igralca, ki si jo je po mnenju javnosti najbolj zaslužil. Bo tako tudi letos? Nekateri navijači namreč verjamejo, da bo danes zgodovino spisal 18-letni Lamine Yamal.

Zlata žoga
Zlata žoga FOTO: AP

Revija France Football zlato žogo vsako leto podeli najboljšemu posamezniku prejšnje sezone. Lani jo je osvojil Rodri, ki je v glasovanju za las prehitel Viniciusa Juniorja. Največ jih ima Lionel Messi, ki jih je osvojil osem, njegov večni rival Cristiano Ronaldo pa je na drugem mestu s petimi.

Med nominiranci za zlato žogo je 30 nogometašev, za glavnega favorita pa velja Ousmane Dembele, ki je v minuli sezoni v dresu PSG-ja odigral 53 tekem in sodeloval pri 51 zadetkih ter s soigralci osvojil Ligo prvakov, francosko prvenstvo, francoski pokal in francoski superpokal. Bil je najboljši strelec francoskega prvenstva, po koncu sezone pa razglašen za najkoristnejšega posameznika. S strani Uefe je bil izbran tudi za najboljšega igralca sezone v Ligi prvakov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Če francoski zvezdnik danes v Parizu osvoji prestižno nagrado, mu za velik dosežek ne bodo mogli zaploskati soigralci. Vodilni možje francoskega prvenstva so namreč zaradi slabe vremenske napovedi včerajšnji derbi Marseilla in PSG-ja prestavili na danes zvečer. Dembele bo na ceremoniji lahko prisoten, saj je z zelenic trenutno odsoten zaradi poškodbe.

Preberi še Nogometaši PSG-ja se ne bodo udeležili podelitve zlate žoge

Nekateri nogometni navdušenci poleg Dembeleja v ožji krog favoritov uvrščajo Lamina Yamala. Ta je s katalonskim velikanom osvojil vse tri španske lovorike, na 55 tekmah pa je sodeloval pri 43 golih. Če bo Yamal danes osvojil zlato žogo, bo postal najmlajši nogometaš, ki je prejel to nagrado. Rekord trenutno drži Ronaldo Nazario, ki je leta 1997 zlato žogo osvojil pri starosti 21 let in 96 dni.

Anketa Arhiv
Kdo bo osvojil zlato žogo? Znani so nominiranci
Kdo bo osvojil zlato žogo?
Kdo bo osvojil zlato žogo? Znani so nominiranci
nogomet zlata žoga Ousmane Dembele Lamine Yamal
Naslednji članek

Slovenski odbojkarji za četrtfinale z Američani

Naslednji članek

Zdravje postavil na prvo mesto

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mareee5
22. 09. 2025 13.48
Moral bi dobiti Salah, a bo ponovno spregledan. Potem pa je edini ki si mogoče še zasluzi nagrado Dembele.. Kaksen Yamal, a samo zato ker je star 18 ?
ODGOVORI
0 0
štajerc65
22. 09. 2025 13.43
In zlato žogo dobiiiiiii...... Benjamin Šeško!!!!
ODGOVORI
0 0
Divji petelin
22. 09. 2025 13.41
Ja mali patuljak iz Barcelona si je ne zasluži zaradi obnašanja
ODGOVORI
0 0
1butnskala
22. 09. 2025 13.32
Ja Ronaldo
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256