Zlata žoga: Cavani stavi na Varana, legendarni Ćiro verjame v Modrića

Zlata žoga, prestižna nagrada, ki jo vsakoletno podeli francoska revija France Football, bo v začetku decembra dobila svojega lastnika. Tuji mediji največ možnosti pripisujejo hrvaškemu kapetanu Luki Modriću , ki je ognjene popeljal do naslova svetovnih podprvakov, z madridskim Realom pa se veselil že tretje zaporedne lovorike Lige prvakov.

Številni ljubitelji nogometa so prepričani, da je prišel konec kraljevini Cristiana Ronalda in Lionela Messija, ki sta se zadnje desetletje izmenjavala na odru zmagovalcev prestižne nagrade. S tem se strinja tudi napadalec PSG Edinson Cavani, ki pa nagrade ne vidi v rokah hrvaškega virtuoza, temveč je prepričan, da si naziv zasluži francoski reprezentant. Najsi bo to Raphael Varane, Antoine Griezmanne ali pa Cavanijev moštveni kolega Kylian Mbappe.

"Varane si zasluži nagrado, pa tudi Griezmann, Mbappe in drugi. Prepričan sem, da bi lovoriko moral dobiti francoski reprezentant. Čeprav je kar nekaj drugih nogometašev, a mislim, da si nagrado zasluži Francoz. Konec koncev so osvojili svetovno prvenstvo," je v izjavi za RMC dejal Urugvajec in nadaljeval: "Modrić ima za seboj odlično sezono, a njegov soigralec Varane je osvojil tako Ligo prvakov kot svetovno prvenstvo. Modriću se je uspelo prebiti v finale, a menim, da si Varane bolj zasluži nagrado."