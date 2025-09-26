Napoved naslednjih 10 dobitnikov Zlate žoge: Kdo bo ustavil Yamala?

Nogometni biser Barcelone Lamine Yamal je v ponedeljek zvečer osvojil svojo drugo zaporedno nagrado Kopa za najboljšega mladega nogometaša, hkrati pa zasedel drugo mesto v glasovanju za Zlato žogo, kjer ga je prehitel le Ousmane Dembele. To seveda ni običajno, Yamal ima komaj 18 let, kar potrjuje občutek, da smo priča rojstvu nove ere, v kateri bo en igralec prevladoval nad vsemi. Kdo ga lahko ustavi pri dominaciji v boju za Zlato žogo v naslednjem desetletju?

Izjemen talent Lamina Yamala že sproža napovedi, da bo španski krilni napadalec, ki ga je celo Lionel Messi označil za svojega naslednika, morda presegel Argentinčevih zgodovinskih osem Zlatih žog. Angleški novinarji se ob tem sprašujejo, kdo bi Yamalu v naslednjem desetletju sploh lahko konkuriral.

Na spletnem portalu GOAL so pripravili napoved za naslednjih 10 dobitnikov nagrade – upoštevajoč talent, prihajajoča tekmovanja in celo nekaj hipotetičnih prestopov.

Kylian Mbappe FOTO: AP icon-expand

2026: Kylian Mbappe

Yamala mnogi že vidijo kot naslednjega zmagovalca, a Erling Haaland, Harry Kane in Kylian Mbappe so v novo sezono vstopili sijajno, predvsem Kane in Mbappe pa igrata tudi za reprezentanci, ki imata realne možnosti za naslov na svetovnem prvenstvu v ZDA, Kanadi in Mehiki. Angleški novinarji menijo, da bo Mbappe po osvojitvi drugega zaporednega naslova evropskega strelca sezone in nazivu najboljšega strelca svetovnih prvenstev končno dvignil Zlato žogo.

Mohamed Salah FOTO: AP icon-expand

2027: Mohamed Salah

Kljub desetletju odličnih predstav Mohamed Salah še nikoli ni stopil na oder za prve tri. Z letošnjim četrtim mestom je dosegel svoj vrhunec, a pri GOAL-u napovedujejo, da bo leta 2027 pri 35 letih, po uspešni zadnji sezoni pri Liverpoolu in zmagi z Egiptom na Afriškem pokalu narodov, končno prejel laskavo nagrado.

Jude Bellingham in Cole Palmer FOTO: AP icon-expand

2028: Jude Bellingham ali Cole Palmer

Od Michaela Owna leta 2001 ni bilo angleškega dobitnika. Če Anglija osvoji domače EP 2028, bo nagrada pripadla enemu od zvezdnikov. Kane bo verjetno že v zatonu kariere, zato se največ možnosti daje Judu Bellinghamu ali Colu Palmerju. Odvisno, kdo bo prevzel vlogo desetice pri Angliji.

Erling Haaland FOTO: AP icon-expand

2029: Erling Haaland

Če bi Haaland leta 2023 Real Madridu prinesel trojno krono, bi Zlato žogo že imel. Angleži zato verjamejo, da bi bil prestop v Madrid ključ do uspeha. Ob Mbappeju na krilu bi Norvežan s svojo učinkovitostjo in podporo madridskih medijev osvojil svojo prvo Zlato žogo.

Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

2030: Lamine Yamal

Svetovno prvenstvo v Maroku, na Portugalskem in v Španiji bo ključno. Čeprav bi si obrambni igralec, kot je Achraf Hakimi, zaslužil priznanje, bo težko šlo mimo Yamala, ki bo pred domačimi navijači vodil Španijo do sijajnega turnirja in si končno prislužil prvo Zlato žogo.

Lamine Yamal FOTO: Profimedia icon-expand

2031: Lamine Yamal

Po prvi bo osvojil še drugo zaporedno Zlato žogo, saj bo Barcelono popeljal do naslova v Ligi prvakov. Pedri bo sicer kandidat, a podobno kot nekoč Xavi in Andres Iniesta bo moral priznati premoč soigralcu.

Desire Doue FOTO: AP icon-expand

2032: Desire Doue

Francoski čudežni deček bi lahko postal edini pravi izzivalec Yamala. Po napovedih GOAL-a bo na EP 2032 Francija ugnala Španijo, Desire Doue pa bo blestel in posledično osvojil Zlato žogo.

Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

2033: Lamine Yamal

Španec bo znova vodil Barcelono do evropskega naslova in prišel do tretje Zlate žoge – s tem se bo izenačil z legendami, kot so Marco van Basten, Johan Cruyff in Michel Platini.

Lamine Yamal FOTO: AP icon-expand

2034: Lamine Yamal

Na SP 2034 v Savdski Arabiji bo Yamal star šele 26 let. Če se bo izognil poškodbam, bo na največjem odru znova blestel in osvojil četrto Zlato žogo. Pred njim bosta ostala le še Messi (8) in Cristiano Ronaldo (5).

Willian Estevao FOTO: Profimedia icon-expand

2035: Willian Estevao