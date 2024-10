Zlata žoga: Novinarji, ki glasujejo za svoje prijatelje

OGLAS

Zlata žoga FOTO: AP icon-expand

Zlata žoga je v očeh številnih najprestižnejša individualna nagrada v nogometnem svetu. Od premierne podelitve leta 1956 pa do leta 1995 so jo podeljevali izključno evropskim igralcem, kasneje pa so se zanjo potegovali vsi nogometaši, ki so igrali v Evropi, leta 2007 pa je postala globalna nagrada. "Novinarji, ki glasujejo za svoje prijatelje" Po besedah organizatorjev "zlato žogo podeli mednarodna žirija specializiranih novinarjev, ki sestoji s po enega novinarja iz prvih 100 držav na lestvici mednarodne nogometne zveze Fife". Vsak novinar izbere pet nogometašev s seznama nominirancev, za vsako mesto pa se podelijo različne točke. Po razglasitvi zmagovalca glasovi novinarjev niso več skrivnost, posledično pa zanimivi izbori vsako leto preplavijo družbena omrežja. Leta 2021, ko je zlato žogo pred Robertom Lewandowskim osvojil Lionel Messi, je novinar Uzbekistana na drugo mesto pred obema omenjenima umestil Masona Mounta. Istega leta je novinar iz Butana med najboljšo peterico našel mesto za Phila Fodena, za Messija in Lewandowskega pa na njegovem seznamu ni bilo prostora.

Robert Lewandowski in Lionel Messi FOTO: AP icon-expand

Nič kaj drugače ni bilo letos, ko je češki novinar Viniciusa Juniorja umestil šele na deveto mesto, novinar iz Čila pa na seznam ni dodal niti brazilskega zvezdnika niti Juda Bellinghama, ki sta na koncu končala na drugem oziroma tretjem mestu. Kako je utemeljil svoj izbor? "Izpustil sem ju, ker sta bila slaba na mednarodnih turnirjih. Vinicius je proti Kostariki 17-krat izgubil žogo." Legendarni nizozemski napadalec Johan Cruyff, ki je v svoji karieri osvojil tri zlate žoge, je pred leti podal svoje mnenje o omenjeni trofeji: "Zame ta nagrada nima vrednosti. Za dogajanjem se skriva politika in raznorazne zgodbe. Ogromno novinarjev in ostalih ljudi glasuje za svoje prijatelje."

Johan Cruyff FOTO: AP icon-expand

Odzivi na letošnji izbor Nekaj ur pred letošnjo prireditvijo je veliko prahu dvignila informacija, da bo zlato žogo osvojil Rodri ter da se dogodka v Parizu ne bo udeležil nihče iz tabora Real Madrida, niti Vinicius, ki je bil do tistega trenutka prvi favorit za osvojitev zlate žoge. Napovedano se je tudi uresničilo, španski vezist je osvojil svojo prvo zlato žogo, o Madridčanih ni bilo ne duha ne sluha, velik del nogometnega sveta pa je izbor ocenil kot najslabšega v zgodovini.

Franck Ribery je odločitev ocenil za smešno, Clarence Seedorf in Ruud Gullit pa sta mnenja, da bi si nagrado zaslužil Vinicius. Z legendarnima vezistoma se med drugim strinjajo tudi Luis Figo, Gian Piero Gasperini in Toni Kroos. Slednji je ob vprašanju, kaj bi spremenil na končnem seznamu za zlato žogo, odgovoril, da ne ve, kje bi sploh začel. Podporo svojemu soigralcu so preko družbenih omrežij izrazili tudi njegovi klubski in reprezentančni soigralci. Zadnji nogometaš Real Madrida, ki je osvojil zlato žogo, tako ostaja Karim Benzema, ki jo je prejel leta 2022. Tudi on je pokomentiral letošnji izbor: "Zapleteno je, ko te cel svet vidi kot dobitnika zlate žoge, potem pa ti en dan, eno uro pred podelitvijo povedo, da ne boš zmagal. Vini si je zaslužil nagrado. Govoril sem z njim, zelo je žalosten in razočaran, kar je povsem normalno. Nič nimam proti Rodriju, saj je vrhunski nogometaš, a ko na kavču gledam tekmo, Rodri ne naredi ničesar, zaradi česar bi ostal brez besed. Vini to počne ves čas."

Karim Benzema in Vinicius Junior FOTO: AP icon-expand