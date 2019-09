Zlata žoga prvič z vratarsko nagrado: Oblak (najverjetneje) med kandidati

Seznam kandidatov bo luč sveta ugledal 21. oktobra, ko bosta imena nogometašev hkrati objavila L'Equipe in France Football. Direktor France FootballaPascal Ferreje dejal, da bo "najboljšega vratarja na svetu" izbrala "enaka komisija mednarodnih strokovnjakov kot pri podelitvi zlate žoge". To je kot edini vratar v zgodovini leta 1963 osvojil le Lev Jašin, legendarni čuvaj mreže reprezentance Sovjetske zveze in moskovskega Dinama. Le pet vratarjev se je uspelo nato uvrstiti v finalni izbor: Italijan Dino Zoff, Čeh Ivo Viktor, Nemec Oliver Kahn, Italijan Gianluigi Buffon in Nemec Manuel Neuer.

Prvi favorit je Alisson

Španski dnevnik ASšpekulira, da ima največ možnosti za premierno Jašinovo nagrado Alisson Becker, vratar Liverpoola, ki je naslovu v Ligi prvakov letos dodal še zmago na Copi Americi z brazilsko izbrano vrsto. Že je prejel nagrado Evropske nogometne zveze za najboljšega vratarja sezone, favorit pa je tudi na prihajajoči podelitvi nagrad Mednarodne nogometne zveze. Med kandidati omenjajo še člana madridskega Atletica in slovenske reprezentance Jana Oblaka, Marca-Andreja ter Stegna (Barcelona), Edersona Moraesa (Manchester City), Huga Llorisa (Lyon) in Neuerja (Bayern).

OBLAK

"Člana Atletica imajo za veliki branik ekipe 'colchonerosov', čeprav mu leta 2019 ni uspelo osvojiti naslovov in to mu zmanjšuje možnosti. Ter Stegen je bil prvak LaLige, Edersonu je enak dosežek uspel v Premier League, Neuer pa je osvojil Bundesligo. Lloris je igral odločilno vlogo pri Tottenhamovi uvrstitvi v finale Lige prvakov,"piše AS, ki dodaja še Kostaričana Keylorja Navasa(Paris Saint-Germain) in Belgijca Thibauta Courtoisa(Real Madrid).

Podelili bodo še nagrado Kopa, za katero kandidira deset najboljših nogometašev, mlajših od 21 let, poleg zlate žoge za najboljšega nogometaša pa tudi zlato žogo za najboljšo nogometašico. 20 nominirank bo izbralo 50 novinarjev, ki pokrivajo ženski nogomet, za moško nagrado pa se bo potegovalo 30 nogometašev po izboru 180 novinarjev z vsega sveta.