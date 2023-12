Zlatan Ibrahimović se v novi vlogi vrača v Milan

Govorice o povratku Zlatana Ibrahimovića k Milanu so v zadnjih nekaj dnevih postale vse glasnejše, a čeprav so nekateri mediji ugibali, da bo švedski velikan celo sedel na klop 19-kratnih italijanskih prvakov, se to ne bo zgodilo.

Šved bo namreč po poročanju dobro obveščenega Financial Times-a postal član upravnega odbora Milana, kjer bo kot eden izmed najbolj prepoznavnih obrazov v moderni zgodovini kluba skrbel predvsem za širitev mednarodne blagovne znamke kluba.