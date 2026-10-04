Zlatan Ibrahimović si je privoščil prestižno darilo

Javnost je o tem prvi obvestil kar Zlatan Ibrahimović sam. Na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Instagram, pa tudi na platformi X, je v soboto objavil posnetek impresivnega mat sivega Ferrarija s preprostim in zanj tradicionalnim pripisom: "Vse najboljše Zlatanu." Iz te njegove neposredne objave so nato novico bliskovito povzeli svetovni športni in avtomobilistični mediji, med prvimi tuje športne platforme na Švedskem in v Italiji, saj Ibrahimović deluje kot svetovalec pri AC Milanu.

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Ibrahimović je že lani obiskal Ferrarijev oblikovalski studio v Maranellu, kjer je potrdil svoje naročilo. Gre za avto s hibridnim sistemom s trilitrskim V6 motorjem in tremi elektromotorji, razvije pa kar 1200 konjskih moči. Od 0 do 100 km/h pospeši v vsega 2,15 sekunde, najvišja hitrost pa je elektronsko omejena na 350 km/h. Ferrari bo izdelal le 799 primerkov, ki so jih vnaprej ponudili le najbolj zvestim zbirateljem znamke.Ibrahimović ima v svoji prestižni zbirki najmanj 11 do 15 izjemno vrednih avtomobilov, pri čemer je natančno število težko določiti, saj nekatere avtomobile včasih zamenja ali pa javnosti ne razkrije celotne garaže.

Zlatan Ibrahimović v Stožicah FOTO: Damjan Žibert