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Nogomet

Zlatan Ibrahimović si je privoščil prestižno darilo

Malmo, 04. 10. 2026 10.10 pred 34 minutami 2 min branja 3

Avtor:
STA
Zlatan Ibrahimović

Nekdanji švedski nogometni zvezdnik Zlatan Ibrahimović je ob svojem 45. rojstnem dnevu, tega je praznoval v soboto, nadaljeval svojo dolgoletno tradicijo in si sam kupil izjemen avtomobil. Tokrat je v svojo garažo pripeljal najnovejši hibridni superšportnik Ferrari F80, katerega začetna cena znaša približno 3,6 milijona evrov.

Javnost je o tem prvi obvestil kar Zlatan Ibrahimović sam. Na svojem uradnem profilu na družbenem omrežju Instagram, pa tudi na platformi X, je v soboto objavil posnetek impresivnega mat sivega Ferrarija s preprostim in zanj tradicionalnim pripisom: "Vse najboljše Zlatanu." Iz te njegove neposredne objave so nato novico bliskovito povzeli svetovni športni in avtomobilistični mediji, med prvimi tuje športne platforme na Švedskem in v Italiji, saj Ibrahimović deluje kot svetovalec pri AC Milanu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ibrahimović je že lani obiskal Ferrarijev oblikovalski studio v Maranellu, kjer je potrdil svoje naročilo. Gre za avto s hibridnim sistemom s trilitrskim V6 motorjem in tremi elektromotorji, razvije pa kar 1200 konjskih moči. Od 0 do 100 km/h pospeši v vsega 2,15 sekunde, najvišja hitrost pa je elektronsko omejena na 350 km/h. Ferrari bo izdelal le 799 primerkov, ki so jih vnaprej ponudili le najbolj zvestim zbirateljem znamke.Ibrahimović ima v svoji prestižni zbirki najmanj 11 do 15 izjemno vrednih avtomobilov, pri čemer je natančno število težko določiti, saj nekatere avtomobile včasih zamenja ali pa javnosti ne razkrije celotne garaže.

Zlatan Ibrahimović v Stožicah
Zlatan Ibrahimović v Stožicah
FOTO: Damjan Žibert

Njegova zbirka je svetovno znana predvsem po tradicionalnih rojstnodnevnih nakupih, saj si vsako leto 3. oktobra za rojstni dan sam sebi podari nov luksuzni avtomobil. Skupna vrednost njegove avtomobilske zbirke se ocenjuje na več kot 20 milijonov evrov, pri čemer samo trije najdražji modeli (F80, Monza SP2 in Daytona SP3) skupaj presegajo devet milijonov evrov.

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Zlatan Ibrahimović Ferrari F80 avtomobili rojstni dan športni zvezdnik

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KOMENTARJI3

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patriot11
04. 10. 2026 10.38
To Ibro, to, uživaj v sadovih svojega dela.
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-1
1 2
Puško v koruzo
04. 10. 2026 10.44
Narobe svet so ti sadovi. Zakaj je brcanje žoge več vredno kot biti zdravnik in reševati zdravje ljudem?
Odgovori
0 0
seter73
04. 10. 2026 10.54
zato ker bletavi ljudje placujejo po +300€ za vstopnico navadne ligaske tekme, ko ga nekaj zdravje heca in bi bilo treba dati za. ek preventivni pregled 100€ mu pa na misel ne pride dokler ni prepozno
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0 0
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