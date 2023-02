Zlatan Ibrahimović z vrnitvijo na zelenice podrl še en rekord

Pri 41 letih in 146 dneh za AC Milan ni igral še nihče. Zlatan Ibrahimović, sinoči je nastopil prvič po 280 dneh, je tako podrl rekord legendarnega branilca Alessandra Costacurte. Ta je svojo zadnjo tekmo za rdeče-črne odigral pri 41 letih in 25 dneh. "Želim si igrati, počutim se dobro, ne primanjkuje mi moči," je po obračunu žarel neuničljivi Šved in dodal: "Zelo sem pogrešal ta stadion, navijači mi dajejo moč, to je moj adrenalin. /.../ Vesel sem, da se vračam k temu, kar znam. Danes sem se spet počutil svobodnega."