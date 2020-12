Zlatan: Otroka sta na prvem mestu. In moj bančni račun, seveda

"Sem egocentričen, toda če sebe ne bi postavil pred vse, ne bi bil tukaj. Obstaja le en Ibra, kajne? Jaz. Toda v mojem življenju, izven zelenic, sta zdaj pred menoj moja otroka. Maximilian in Vincent sta na prvem mestu. In moj bančni račun, seveda. Ne šalim se," je povedal Ibrahimović, ki je sicer na božični dan močno razhudil marsikaterega sledilca, ko je objavil roko z iztegnjenim sredincem v božičnem ogrinjalu. Kdo ve, morda je ravno prišel iz nakupovalnega središča in seštel vse izdatke ...

"Zase nikoli ničesar ne prosim. Jaz sem Božiček, tisti, ki prinaša darila: dva sta na Švedskem in ostalih 25 v Milanellu. Letos imamo veliko čestitk zaradi tega, kar nam je uspelo in kar nam uspeva. Izgubili smo malo tekem. Ne vem, če je to po moji zaslugi, toda nekaj sem k temu doprinesel," je nadaljeval Ibrahimović.

"Ko sem prišel letos januarja, je bil Milan dvanajsti. In sodili so nas, še preden so videli rezultate. Zdaj smo prišli na sam vrh, dokazujemo, da smo lahko del vrha, in tako moramo nadaljevati,"je o preporodu AC Milana v tej sezoni še spregovoril Šved balkanskih korenin. V obširnem intervjuju za Gazzetto dello Sport SportWeekje izbral tudi svojo najboljšo enajsterico v zgodovini nogometa: "Buffon, Maicon, Nesta, Cannavaro, Maxwell, Viera, Xavi, Nedved, Zidane, Ronaldo Nazario in Maradona."