Zlatan po hat-tricku okrcal trenerja nasprotnikov, nato pa še novinarje: In Velo ste primerjali z menoj?

"Lepo je. Vsakič, ko daš tri gole, je lepo. Še posebej proti Los Angeles FC. Povedal sem vam, da jih bom naredil slavne in da si me bodo zapomnili. Zdaj imajo tu novo sporočilo. Zdaj se me bodo stoodstotno zapomnili," se je po tekmi smejalo Ibrahimoviću. Ta je pred tekmo z mestnimi rivali moral odgovarjati tudi na to, ali se kljub odličnim predstavam Vele še vedno počuti najboljšega igralca ameriške MLS. Dejal je, da z naskokom, saj da je on pri 30 letih igral v Evropi. Veličine mu ni odvzel niti sam Vela, ki pa vendarle meni, da je ta hip boljši nogometaš kot Zlatan. "Če pogledamo statistiko in pozabimo na to, koliko je kdo star, sem trenutno boljši kot on. To je realnost. Če govorimo o življenjski poti in o ostalem, on je Zlatan in bilo bi nespoštljivo, da bi se primerjal z njim. Samo Messi in Cristiano sta boljša kot on, ostali mu ne pridemo niti do pet," je iskreno priznal Carlos Vela, strelec obeh zadetkov.