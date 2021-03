Zlatan poslal novo sporočilo LeBronu: Politika deli, šport združuje

Ibrahimović in Lukaku (oba na fotografiji) sta se pomerila na četrtfinalni tekmi italijanskega pokala. "Ibra" je zdaj nekdanjega soigralca povabil v San Remo.

'Športniki naj bodo športniki' "Politika deli svet, šport ga združuje," je v San Remu dejal Ibrahimović. "Nogomet kjerkoli združi športnike, to, kar počnemo, počnemo zato, da bi združevali. To je bilo moje sporočilo. Športniki naj bodo športniki, politiki pa naj se ukvarjajo s politiko."

James se je odzval na opazke Ibrahimovića, ki je nedavno dejal, da bi se morali športniki "osredotočati na šport" in se ločiti od politike. James, član Los Angeles Lakersov, mu je vrnil žogico, rekoč, da je v preteklosti tudi Ibrahimović sam opozarjal na rasizem v švedski družbi, boj proti rasni neenakosti pa je seveda zaznamoval minulo sezono v ligi NBA z vzponom gibanja Black Lives Matter.

Dobrodošel je tudi Lukaku

"Počni tisto, v čemer si dober. Drži se svoje kategorije. Jaz igram nogomet, ker sem najboljši v igranju nogometa. S politiko se ne ukvarjam. Če bi bil politik, bi se ukvarjal s politiko. To je prva napaka, ki jo naredijo ljudje, ko postanejo slavni in dosežejo določen status. Ogni se temu. Počni le tisto, kar počneš najbolje, ker to ni videti dobro,"je dejal Ibrahimović.

Ta je bil nedavno vpleten tudi v odmeven incident na zelenici, ko se je na četrtfinalni tekmi italijanskega pokala pomeril z nekdanjim klubskim soigralcem, Belgijcem Romelujem Lukakujem. Ibrahimović, ki je bil kasneje zaradi nepovezanega dogodka izključen, je Lukakuja žalil s številnimi opazkami in se moral braniti celo očitkov o rasizmu. A pred začetkom slovitega glasbenega festivala je v San Remo povabil tudi nekdanjega kolega iz Manchestra.

"Če želi priti, je dobrodošel. Kar se zgodi na zelenici, ostane na zelenici," je bil politično korekten Ibrahimović, ki naj bi v duetu z legendarnim Sinišo Mihajlovićemtudi zapel. Ne gre pozabiti, da je glasbenik tudi Ibrahimovićev oče Šefik.