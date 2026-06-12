Zlatan razburil 'rojake' v Bosni

Ko je na takšen ali drugačen način "v igri" Zlatan Ibrahimović, se vselej krešejo mnenja za in proti. Med gostovanjem na ugledni ameriški (športni) televizijski hiši FOX Sports se je danes 45-letni nogometni upokojenec razgovoril o možnostih nastopajočih reprezentanc na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Združene države Amerike in Kanada. Še posebej je izstopala izjava o tem, za katero izmed 48 nastopajočih nogometnih izbranih vrst bo priljubljeni "Ibra" najbolj stiskal pesti. Mnogi v Bosni in Hercegovini so bili prepričani, da bo omenil ime države, od koder prihaja njegov oče Šefik Ibrahimović. Toda Zlatan kot Zlatan, znan po svoji nepredvidljivosti, je ostalim gostujočim v studiu zaupal, da mu (tokrat) srce najmočneje bije za naše južne sosede Hrvate.

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"Moje korenine segajo tudi na Hrvaško, zato je povsem razumljivo, da "ognjenim" privoščim vse najboljše na tem prvenstvu. Premorejo bogato tradicijo, kakovost in izkušnje igranja najtežjih reprezentančnih tekem. Komaj čakam, da vidim, kaj nam imajo za ponuditi letos," je sporočil Ibrahimović, s čimer je povzročil pravi medijski vihar predvsem v Bosni in Hercegovini. Njegova mati Jurka Gravić namreč izhaja iz Hrvaške, medtem ko je bil oče Šefik - kot že omenjeno - rojen v Bosni in Hercegovini. Ravno zato so mnogi pričakovali, da bo Zlatan ob omembi svojih korenin izpostavil tudi Bosno in Hercegovino. Vendar pa je nekdanji as Milana, PSG-ja, Barcelone in Manchester Uniteda v izjavi, ki kroži po družbenih omrežjih in portalih, govoril izključno o Hrvaški.

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