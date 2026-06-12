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Nogomet

Zlatan razburil 'rojake' v Bosni

New York, 12. 06. 2026 13.30 pred 49 minutami 2 min branja 6

Avtor:
A.V.
Zlatan Ibrahimović

Čeprav je že pred časom zaključil izjemno bogato in uspešno kariero, legendarni švedski nogometaš bosansko-hercegovskih korenin Zlatan Ibrahimović s svojimi izjavami in razmišljanji tudi v športnem pokoju nikogar ne pušča ravnodušnega. Tokrat je na Balkanu "dvignil prah" z izjavo o reprezentanci, ki ji bo v naslednjih tednih na svetovnem prvenstvu namenil posebno pozornost.

Ko je na takšen ali drugačen način "v igri" Zlatan Ibrahimović, se vselej krešejo mnenja za in proti. Med gostovanjem na ugledni ameriški (športni) televizijski hiši FOX Sports se je danes 45-letni nogometni upokojenec razgovoril o možnostih nastopajočih reprezentanc na letošnjem svetovnem prvenstvu v nogometu, ki ga gostijo Mehika, Združene države Amerike in Kanada.  

Še posebej je izstopala izjava o tem, za katero izmed 48 nastopajočih nogometnih izbranih vrst bo priljubljeni "Ibra" najbolj stiskal pesti. Mnogi v Bosni in Hercegovini so bili prepričani, da bo omenil ime države, od koder prihaja njegov oče Šefik Ibrahimović. Toda Zlatan kot Zlatan, znan po svoji nepredvidljivosti, je ostalim gostujočim v studiu zaupal, da mu (tokrat) srce najmočneje bije za naše južne sosede Hrvate.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Moje korenine segajo tudi na Hrvaško, zato je povsem razumljivo, da "ognjenim" privoščim vse najboljše na tem prvenstvu. Premorejo bogato tradicijo, kakovost in izkušnje igranja najtežjih reprezentančnih tekem. Komaj čakam, da vidim, kaj nam imajo za ponuditi letos," je sporočil Ibrahimović, s čimer je povzročil pravi medijski vihar predvsem v Bosni in Hercegovini.

Njegova mati Jurka Gravić namreč izhaja iz Hrvaške, medtem ko je bil oče Šefik - kot že omenjeno - rojen v Bosni in Hercegovini. Ravno zato so mnogi pričakovali, da bo Zlatan ob omembi svojih korenin izpostavil tudi Bosno in Hercegovino. Vendar pa je nekdanji as Milana, PSG-ja, Barcelone in Manchester Uniteda v izjavi, ki kroži po družbenih omrežjih in portalih, govoril izključno o Hrvaški.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

To je med navijači sprožilo mešane odzive. Nekateri menijo, da gre za povsem osebno izbiro in lastne občutke, drugi pa opominjajo, da je Zlatan med svojo kariero prek očeta pogosto izpostavljal tudi bosansko-hercegovsko poreklo. Ibrahimović je že v preteklosti večkrat spregovoril o svoji družinski dediščini. Med kariero je nemalokrat poudaril, da je odraščal v multikulturni družini in da je ponosen na svoje korenine.

Kljub temu pa je tokrat pozornost pritegnilo prav dejstvo, da je kot reprezentanco, za katero bo navijal, izbral Hrvaško. Bosna in Hercegovina po dolgih letih ponovno nastopa na svetovnem prvenstvu in je ena od reprezentanc, ki je na mundial prispela z velikimi ambicijami. Varovanci Sergeja Barbareza bodo na turnirju skušali doseči viden rezultat in prvič po SP-ju v Braziliji leta 2014 pustiti pečat na največjem nogometnem tekmovanju na svetu.

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KOMENTARJI6

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Amor Fati
12. 06. 2026 14.08
Zakaj bi hotel kdorkoli biti v kakršnikoli povezavi s tem pozerjem? Modelu se vidi, da se vsak dan pretvarja, ker ima pred kamerami vedno enak naštudiran pristop. Potem pa pride ven vest, da je bil gost na tistih famoznih žurkah. Res mora biti čast biti v njegovi družbi.
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+2
2 0
bohinj je zakon
12. 06. 2026 13.57
Kako bodo tako izdajo prenesli bosanci? Ibra, kaj ti je to bilo potrebno? No upam, da vojne ne bo.
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+1
2 1
markan3
12. 06. 2026 14.16
🤜🤛
Odgovori
0 0
Voly
12. 06. 2026 13.54
Ibrahimović mi ni preveč simpatičen, a v tej izjavi ne vidim nič slabega.
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+3
3 0
Valkidžija
12. 06. 2026 14.17
Sej je prav povedal. Ime Zlatan ne more nikoli biti muslimansko ime. Tam so Munibi. Emiri, Seadi, Ahmedi, itd.
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-1
0 1
markan3
12. 06. 2026 14.20
kje tam, @valkiđija 😁
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0 0
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