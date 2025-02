Zlate žoge ni dobil, je pa zato že devetič prejel zlatega tapirja

Zlatan Ibrahimović je po izpadu svojega Milana dobil prav posebno "priznanje". V svoje roke je še devetič prejel zlatega tapirja. Gre za satirično nagrado, ki jo italijanska humoristična oddaja Striscia la notizia podeljuje znanim iz sveta politike, zabave in športa, ki so si s svojimi dejanji nakopali posmeh javnosti.

Priljubljeni "Ibra" je nagrado večkrat prejel še v svojih igralskih časih, to je bila zanj že skupno deveta. "Smo jezni in žalostni, zato je Tapiro (zlati tapir, op. a.) povsem zaslužen," je šalo na svoj račun znal sprejeti 43-letni Šved, ki v bogati igralski karieri nikdar ni osvojil zlate žoge.

Nagrado zlati tapir so si ustvarjalci že omenjene oddaje izmislili leta 1996. Do danes so jih podelili več kot 1300, doslej jih je največ prejela pevka in televizijska voditeljica Belen Rodriguez, in sicer kar 32.