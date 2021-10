Zlatan si je za 40. rojstni dan podaril prestižnega jeklenega konjička

Zlatan Ibrahimović, za katerega se že dolgo ve, da je ljubitelj hitrih in ekstravagantnih avtomobilov, je trenutno poškodovan, tako da si je lahko za svojo okroglo obletnico privoščil tudi malce več slavja. Najlepše darilo si je podaril kar sam, gre za športno vozilo, ki je vredno okoli 450.000 evrov, ugotavljajo španski mediji. "Vse najboljše Zlatanu," je zapisal ob objavi jeklenega konjička na Instagramu. Na tem družbenem omrežju je sicer delil tudi fotografijo s klubskimi soigralci in osebjem, ki so mu pripravili ogromno torto. To je z veseljem razrezal in se prijateljem ter soigralcem zahvalil za lepo gesto.