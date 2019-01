Zlatan vrgel rokavico Cristianu: Igrati za Juventus niti slučajno ni izziv

Ibrahimović (na fotografiji) pozdravlja navijače pred tekmo lige NHL med domačimi LA Kingsi in New York Islandersi.

In ravno igranja za Juventus se je lotil Zlatan Ibrahimović, ki se je obregnil ob nedavne izjave Cristiana Ronalda. Ta je ob prestopu iz madridskega Reala v Torino dejal, da je se je v Italijo preselil zaradi "izziva", v Serie A pa je povabil tudi dolgoletnega rivala iz španskega prvenstva, Barceloninega kapetana Lionela Messija.

RONALDO

"Igral sem v Angliji, Španiji, Italiji in na Portugalskem ter za mojo reprezentanco, medtem ko je on (Messi, op. a.) še naprej v Španiji. Morda me on bolj potrebuje. Zame je življenje izziv. Všeč mi je in rad osrečujem ljudi," je pred novim letom v enem od pogovorov izjavil Ronaldo.

Naslove osvajajo 'z zaprtimi očmi'

A Ibrahimović, član Los Angeles Galaxyja, meni, da igranje za klub, ki serijsko osvaja naslove na Apeninskem polotoku, niti slučajno ni takšen izziv, kot bi ga rad predstavil nekdanji član lizbonskega Sportinga in Manchester Uniteda. Njegove besede je tudi označil za "sr**je".

"Ronaldo govori o izzivih, a odločil se je oditi v klub, ki je osvajal naslove v Serie A z zaprtimi očmi. Ne bi bil izziv, da bi pred nekaj leti šel k Juventusu v Serie B in ga popeljal v Serie A?"se sprašuje Ibrahimović. "Prestop k Juventusu niti slučajno ni izziv," je nadaljeval Šved, ki so se ga v odzivih na spletu lotili številni privrženci "stare dame" ‒ sam je namreč leta 2006 zapustil belo-črne sredi škandala Calciopoli, ki je Torinčane "deložiral" v Serie B.

V primerjavah z Messijem vedno na strani Argentinca

Po ekspresnem povratku med elito, klubu so ostali zvesti le redki nosilci, je Juventus začel serijsko osvajati državne naslove in cenjeni "scudetto" neprekinjeno dvigoval v zadnjih sedmih sezonah. Tudi v aktualni sezoni Torinčanom kaže dobro, saj imajo devet točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci, Ronaldo pa je na 25 tekmah v vseh tekmovanjih v novem dresu zabil 15 golov.

Kritične izjave Ibrahimovića na račun Ronalda sicer niso nič novega. Upokojeni švedski reprezentant je z Ajaxom, Juventusom, milanskim Interjem, Barcelono, AC Milanom in Paris Saint-Germainom osvojil državne naslove, nazadnje pa ta niz prekinil pri Manchester Unitedu, s katerim je bil Ronaldo precej uspešnejši. Portugalca Ibrahimović tudi ni uvrstil v svojo najboljšo postavo vseh časov, ki so jo objavili decembra, v primerjavah z Messijem pa nogometaš balkanskih korenin nikoli ni pozabil omeniti, da je zanj Argentinec bolj "naravno talentiran" nogometaš kot Ronaldo.

Ibrahimović je v zadnjih dneh sicer postregel s prvimi utrinki z začetka priprav na novo sezono lige MLS, na prostoru držav nekdanje Jugoslavije je najbolj "zažgal" njegov posnetek, v katerem se na trening pripravlja ob zvokih legendarnega pevca Halida Bešlića: