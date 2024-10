Zlatanu je najboljše darilo za rojstni dan kupil kdo? Zlatan!

To je že deveti avtomobil te znamke, ki je v nogometaševih garažah v Milanu in Stockholmu. Poleg tega ima štiri porscheje v najbolj luksuznih in dodelanih različicah. Njegovo zbirko avtomobilov sestavlja 13 vozil in je po ocenah švedskega avtomobilskega strokovnjaka Mathsa Nilssona, ki ga navaja Aftonbladet, vredna približno 17 milijonov evrov.

Po podatkih časnika ima samo še en Šved najnovejši SF XX Spider. To je Per Gessle, ustanovitelj in skladatelj skupine Roxette. Po informacijah revije Hant so ga zaradi težkega dostopa do omejene serije tega modela priporočili tovarni v Maranellu kot Ibrahimovićevega idola in prijatelja.