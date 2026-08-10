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Nogomet

Harry Kane znova kralj strelcev

Munchen , 10. 08. 2026 14.04 pred 1 uro 1 min branja 16

Avtor:
STA
Harry Kane

Zvezdnik nemškega nogometnega prvaka Bayerna iz Münchna Harry Kane bo prejel nagrado za najboljšega strelca v Evropi za sezono 2025/26. Kot so danes zapisali na spletni strani bavarskega kluba, bo to zanj drugi evropski zlati čevelj po prvencu leta 2024.

Angleški napadalec Harry Kane se bo tako pridružil elitnemu seznamu igralcev, ki so vsaj dvakrat osvojili zlati čevelj – večkrat sta to dosegla le Lionel Messi s šestim in Cristiano Ronaldo s štirimi.

Kapetan angleške reprezentance je v bundesligi dosegel 36 golov – prav toliko, kot jih je potreboval za osvojitev te nagrade pred dvema letoma.

Kane je v minuli sezoni na 65 uradnih tekmah za klub in reprezentanco dosegel skupno 73 golov ter prispeval osem podaj. S tem je dosegel drugo največje število golov v eni sezoni v 21. stoletju – več jih je zabil le Messi v sezoni 2011/12.

Harry Kane in Jude Bellingham
Harry Kane in Jude Bellingham
FOTO: AP

33-letnik je tretje leto zaporedoma postal najboljši strelec bundeslige, v sezoni 2025/26 pa je s 14 zadetki zasedel še drugo mesto na lestvici strelcev Lige prvakov. Enega več je dosegel le zvezdnik madridskega Reala Kylian Mbappe.

Podelitev lovorike bo 19. avgusta v muzeju kluba Bayern na stadionu Allianz Arena.

Kane velja tudi za enega glavnih kandidatov za Fifino nagrado za najboljšega nogometaša leta.

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KOMENTARJI16

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Lastniki česarkoli
10. 08. 2026 15.47
Realist mi lahko razložiš kako , da ima tamali 6 Zlatih kopačk stroj za gole pa 4 , pa še deliti si je moral eno z nekom, ki ni streljal niti enega penala ?
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-1
0 1
Lastniki česarkoli
10. 08. 2026 15.44
Če upoštevamo najvišji g/a v posamezni sezoni, so prva štiri mesta od tamalega ...povprečno 95+ g/a na sezono drugače pa najvišje 116g/a , Kane 81 letos , Mbappe daleć največ 74 v PSG in francoski ligi kot je bila....
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0 0
Lastniki česarkoli
10. 08. 2026 15.04
Povsem zasluženo .....Zdaj je samo on za Messijem po golih v eni sezoni ..., ne Mbappe , ne Tavares, ne Ronaldo
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-1
0 1
REAList7
10. 08. 2026 15.02
Farselonarji so padli tako nizko, da se veselijo za vsakega nogometaša, ki osvoji kakšno izmed individualnih nagrad, samo da ni iz vrst Reala. Pa četudi ni njihov. To je kot da bi pijanec zanikal, da pije. Ni večjih obsedencev z Realom kot so farselonarji.
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+3
3 0
Lastniki česarkoli
10. 08. 2026 15.14
Če je edini , ki je prišel tako blizu največjemu vseh časov in lažnemu napadalcu po golih v eni sezoni...
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-2
0 2
NoriSušan
10. 08. 2026 15.57
kako žalostno pač nismo nevoščljivi in ja radi vidimo da dobi nekdo ki zasluži. Frajer je stroj in je dobil zasluženo tako deluje
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-1
0 1
NoriSušan
10. 08. 2026 14.47
a pol kiki dobi zlato žogo?? Al mogoče Vini? Tole je pomoje maslo negreire
Odgovori
-1
1 2
Loptass
10. 08. 2026 14.23
Glede na hvalospeve o Mbappeju, sem bil prepričan, da je on gladko zlata kopačka. Mogoče pa je Mbappe boljši kot ekipni igralec in bolj zbira moštvene lovorike, kot te individualne. Ali pa so mu prioriteta zgolj bonusi za podpis pogodbe.
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+0
3 3
REAList7
10. 08. 2026 14.38
Obsedeni farselonar o Mbappeju in Realu. Ne mine dan, ko ne bi lajali čez Real :D kje pa je vaš wunderkind yamal ali pa kateri drugi farselonar?
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+1
3 2
NoriSušan
10. 08. 2026 14.48
Počivajo potem ko so zmagali SP kje so pa vaši hahah realist misle da je lahko glasn hahhaa
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+0
2 2
Loptass
10. 08. 2026 14.49
Wunderkind Yamal, pa je bil s povprečno oceno 7,93 najbolje ocenjen igralec španske Lalige in proglašen za najboljšega igralca. Hvala za vprašanje.
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+0
2 2
REAList7
10. 08. 2026 15.00
Tako kot je bil v lanski sezoni celo v najožjem izboru za zlato žogo. Z eno besedo: svašta.
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+2
2 0
Lastniki česarkoli
10. 08. 2026 15.16
Kje pa je dobitnik zlate žoge za na plažo ?
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-2
0 2
NoriSušan
10. 08. 2026 15.56
Le zakaj haha?
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-1
0 1
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