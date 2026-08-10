Harry Kane znova kralj strelcev

Angleški napadalec Harry Kane se bo tako pridružil elitnemu seznamu igralcev, ki so vsaj dvakrat osvojili zlati čevelj – večkrat sta to dosegla le Lionel Messi s šestim in Cristiano Ronaldo s štirimi.

Kapetan angleške reprezentance je v bundesligi dosegel 36 golov – prav toliko, kot jih je potreboval za osvojitev te nagrade pred dvema letoma.

Kane je v minuli sezoni na 65 uradnih tekmah za klub in reprezentanco dosegel skupno 73 golov ter prispeval osem podaj. S tem je dosegel drugo največje število golov v eni sezoni v 21. stoletju – več jih je zabil le Messi v sezoni 2011/12.