Zlati deček Bayerna z izjavo razburil navijače: 'Real je moj sanjski klub'

17-letni Lennart Karl je novo odkritje letošnje sezone. Mladi Nemec je na 22 tekmah dosegel 6 zadetkov, kar trikrat je zabil v prestižni ligi prvakov. Ob dolgotrajni poškodbi še enega izvrstnega mladega nogometaša, Jamala Musiale, so pri Bayernu pričakovano navdušeni nad meteorskim vzponom Karla, ki je stopil v velike čevlje.
Manj navdušeni pa so navijači in vodilni možje pri bavarskem velikanu nad nedavnimi besedami 17-letnika, ki je pod vprašaj postavil celo svojo prihodnost pri najuspešnejšem nemškem klubu. Ob obisku navijaškega društva v Burgsinnu je v pogovoru priznal, da si želi nekoč zaigrati v belem dresu madridskega Reala. "Bayern je ogromen klub in igranje tukaj mi zelo veliko pomeni. A definitivno si v svoji karieri želim zaigrati za Real, to je moj sanjski klub, a to ostane med nami," je bil malce preveč odkrit mladi Karl.
Pri kraljevem klubu nedvomno spremljajo razvoj vseh obetajočih mladih nogometašev, med njimi je seveda tudi 17-letni Nemec. Res je, da beli balet okrepitev na položaju napadalnega vezista nujno ne potrebuje, a jim bo zagotovo zanimiv vsak odličen igralec, sploh če ta odkrito razkrije svoj interes za igranje v španski prestolnici.
O Karlu je bil poln hvale tudi prvi zvezdnik Bavarcev Harry Kane: "Lennart je odličen za nas. Vsi vidimo njegovo kakovost, predvsem igranje na majhnem prostoru. Priigra nam ogromno prostora, ki ga zna tudi odlično izkoristiti. Veliko nam je pomagal ob poškodbi Musiale, saj sta podobna igralca," je o 17-letniku povedal Kane.
