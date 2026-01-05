Zlati deček Bayerna z izjavo razburil navijače: 'Real je moj sanjski klub'

17-letni Lennart Karl je novo odkritje letošnje sezone. Mladi Nemec je na 22 tekmah dosegel 6 zadetkov, kar trikrat je zabil v prestižni ligi prvakov. Ob dolgotrajni poškodbi še enega izvrstnega mladega nogometaša, Jamala Musiale , so pri Bayernu pričakovano navdušeni nad meteorskim vzponom Karla, ki je stopil v velike čevlje.

Manj navdušeni pa so navijači in vodilni možje pri bavarskem velikanu nad nedavnimi besedami 17-letnika, ki je pod vprašaj postavil celo svojo prihodnost pri najuspešnejšem nemškem klubu. Ob obisku navijaškega društva v Burgsinnu je v pogovoru priznal, da si želi nekoč zaigrati v belem dresu madridskega Reala. "Bayern je ogromen klub in igranje tukaj mi zelo veliko pomeni. A definitivno si v svoji karieri želim zaigrati za Real, to je moj sanjski klub, a to ostane med nami," je bil malce preveč odkrit mladi Karl.

Pri kraljevem klubu nedvomno spremljajo razvoj vseh obetajočih mladih nogometašev, med njimi je seveda tudi 17-letni Nemec. Res je, da beli balet okrepitev na položaju napadalnega vezista nujno ne potrebuje, a jim bo zagotovo zanimiv vsak odličen igralec, sploh če ta odkrito razkrije svoj interes za igranje v španski prestolnici.