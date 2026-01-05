Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Zlati deček Bayerna z izjavo razburil navijače: 'Real je moj sanjski klub'

München, 05. 01. 2026 17.02 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Lennart Karl

Lennart Karl v letošnji sezoni navdušuje s predstavami v dresu münchenskega Bayerna. 17-letnik pa je svojo nezrelost dokazal z nedavno izjavo, ki je dodobra razjezila navijače bavarskega velikana. Karl je namignil, da bi v prihodnosti rad zaigral za madridski Real, beli balet je celo označil za "klub mojih sanj".

17-letni Lennart Karl je novo odkritje letošnje sezone. Mladi Nemec je na 22 tekmah dosegel 6 zadetkov, kar trikrat je zabil v prestižni ligi prvakov. Ob dolgotrajni poškodbi še enega izvrstnega mladega nogometaša, Jamala Musiale, so pri Bayernu pričakovano navdušeni nad meteorskim vzponom Karla, ki je stopil v velike čevlje.

Gol Lennarta Karla proti Arsenalu
Gol Lennarta Karla proti Arsenalu
FOTO: Profimedia

Manj navdušeni pa so navijači in vodilni možje pri bavarskem velikanu nad nedavnimi besedami 17-letnika, ki je pod vprašaj postavil celo svojo prihodnost pri najuspešnejšem nemškem klubu. Ob obisku navijaškega društva v Burgsinnu je v pogovoru priznal, da si želi nekoč zaigrati v belem dresu madridskega Reala. "Bayern je ogromen klub in igranje tukaj mi zelo veliko pomeni. A definitivno si v svoji karieri želim zaigrati za Real, to je moj sanjski klub, a to ostane med nami," je bil malce preveč odkrit mladi Karl.

Pri kraljevem klubu nedvomno spremljajo razvoj vseh obetajočih mladih nogometašev, med njimi je seveda tudi 17-letni Nemec. Res je, da beli balet okrepitev na položaju napadalnega vezista nujno ne potrebuje, a jim bo zagotovo zanimiv vsak odličen igralec, sploh če ta odkrito razkrije svoj interes za igranje v španski prestolnici.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

O Karlu je bil poln hvale tudi prvi zvezdnik Bavarcev Harry Kane: "Lennart je odličen za nas. Vsi vidimo njegovo kakovost, predvsem igranje na majhnem prostoru. Priigra nam ogromno prostora, ki ga zna tudi odlično izkoristiti. Veliko nam je pomagal ob poškodbi Musiale, saj sta podobna igralca," je o 17-letniku povedal Kane.

lennart karl bayern real madrid prestop

Številne kadrovske spremembe pri slovenskih prvoligaših

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Nova mala zvezda: Igor Drvenkar pozdravil hčerko Liro
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Olajšava za vzdrževane člane: Rok za oddajo se bliža
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
Otroci obožujejo knjige ... dokler ne dobijo telefona
zadovoljna
Portal
Veljal je za najlepšega, danes pa ...
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Pomotoma zamenjana prtljaga razkrije torbo polno diamantov
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Vrača se plašč, ki ga nekateri sovražijo
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
vizita
Portal
Nepričakovan porast raka slepiča pri mladih
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Skoraj vsi v njegovi družini so zboleli za demenco, on pravi 'jaz ne bom'
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
Bi si drznili odreči alkoholu za 30 dni?
cekin
Portal
Denarno nadomestilo za brezposelnost 2026 - preverite novosti
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
moskisvet
Portal
61-letni vdovec išče ljubezen med več kot 20 ženskami
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kontakt z bivšo partnerko v novem razmerju – da ali ne?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kaj se zgodi, ko potnik umre med letom?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
Kdaj bi morali večerjati pozimi?
dominvrt
Portal
Popraznično pospravljanje doma brez stresa in izgube časa
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Zato bi morali pod prho obesiti šopek evkaliptusa
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
Domača sestavina, s katero bodo oblačila spet bela
okusno
Portal
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
voyo
Portal
Babilon
Lov na tropskega velikana
Lov na tropskega velikana
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1428