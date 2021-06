Mediji kritični, Dalić pa odgovarja: Dogovor imam do leta 2022

Ta so se med prvenstvom, ko Hrvaška, če izvzamemo drugi polčas proti skromni Škotski, ni našla pravega ritma, še stopnjevala. Po izpadu so bili najbolj kritični pri Indexu , kjer so zapisali, da je z izpadom Hrvaške konec ere populističnega bleferja, ki je imel preveč sreče, članek pa opremili z naslovom: "Dalić, hvala za svetovno prvenstvo, a ti si najšibkejši člen."

Tudi Sportske Novosti so Daliću – tako kot po tekmi z Anglijo v skupinskem delu – očitale taktične pomanjkljivosti in nelogično izbiro začetne enajsterice. Vse več je ugibanj, ali bo 54-letnik še ostal na hrvaški klopi, na katero se je usedel leta 2017, leto kasneje pa je prišel vse do finala SP v Rusiji.

Dalić je na to vprašanje moral odgovarjati že tik po tekmi, ko je dejal: "To ni ne čas ne kraj, da bi govoril o svoji prihodnosti. Dogovor imam do leta 2022, to je vse." Pri Sportskih so si njegove besede razlagali kot potrdilo, da ostaja na selektorskem položaju, sploh zato, ker je svetovno prvenstvo v Katarju oddaljeno slabih 18 mesecev.