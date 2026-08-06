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Nogomet

Zlatko Dalić v Združene arabske emirate po milijone

Savdska Arabija, 06. 08. 2026 12.19 pred 4 dnevi 1 min branja 3

Avtor:
S.Z.
Zlatko Dalić

Bivši hrvaški selektor se vrača v Združene arabske emirate. Potem ko je tam že vodil Al Ain, bo zdaj prevzel vlogo selektorja te bližnjevzhodne države. Novo službo naj bi opravljal štiri sezone, pogodba pa mu prinaša rekordno vsoto.

Kot poroča net.hr, bo Zlatko Dalić na klopi savdijske reprezentance zaslužil 5 milijonov evrov na leto, s tem pa bo postal najbolje plačani hrvaški trener v zgodovini. To je skoraj trikratnik plače, ki jo je imel pri Hrvaški nogometni zvezi, za katero je zadnjo tekmo odvodil na letošnjem svetovnem prvenstvu v Torontu proti Portugalski, ko so Hrvati izpadli v šestnajstini finala.

Zlatko Dalić in kapetan Luka Modrić
Zlatko Dalić in kapetan Luka Modrić
FOTO: AP

Z njim naj bi v emirate odpotovali Vedran Ćorluka, Dražen Ladić, trener vratarjev Marjan Mrmić, kondicijski trener Luka Milanović in analitik Marc Rochon. Dalić pa se od hrvaške klopi poslavlja kot njen najuspešnejši selektor v zgodovini; pod njegovim vodstvom od leta 2017 so ognjeni osvojili dve medalji na svetovnih prvenstvih in bili drugi v ligi narodov. Na 111 tekmah so pod njegovo taktirko zmagali 57-krat, ZAE pa bodo njegov drugi selektorski izziv.

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KOMENTARJI3

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Šumsko voče
06. 08. 2026 18.34
Brez uspeha emirati.
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0 0
Cupko
06. 08. 2026 14.24
Pametno se je odločil zapustiti Hrvate, ker ve, da s prihajajočo generacijo nikoli več ne bi mogel doseči takih uspehov, kot jih je. Poleg tega pa se je odlično prodal, kar mu ne bi uspelo, če bi vztrajal na klopi Hrvaške
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Kolllerik
06. 08. 2026 13.51
Pametno, majstore 💪
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