Zlatko Dalić v Združene arabske emirate po milijone

Kot poroča net.hr , bo Zlatko Dalić na klopi savdijske reprezentance zaslužil 5 milijonov evrov na leto, s tem pa bo postal najbolje plačani hrvaški trener v zgodovini. To je skoraj trikratnik plače, ki jo je imel pri Hrvaški nogometni zvezi, za katero je zadnjo tekmo odvodil na letošnjem svetovnem prvenstvu v Torontu proti Portugalski, ko so Hrvati izpadli v šestnajstini finala.

Z njim naj bi v emirate odpotovali Vedran Ćorluka, Dražen Ladić, trener vratarjev Marjan Mrmić, kondicijski trener Luka Milanović in analitik Marc Rochon. Dalić pa se od hrvaške klopi poslavlja kot njen najuspešnejši selektor v zgodovini; pod njegovim vodstvom od leta 2017 so ognjeni osvojili dve medalji na svetovnih prvenstvih in bili drugi v ligi narodov. Na 111 tekmah so pod njegovo taktirko zmagali 57-krat, ZAE pa bodo njegov drugi selektorski izziv.