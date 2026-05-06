'Klub je reagiral v želji po pozitivni smeri in ponovnem igranju v Evropi'

Feđa Dudić je na trenerski stolček Maribora sedel lanskega oktobra. V tem času je s klubom na 22 tekmah dosegel 9 zmag, 6 remijev in 7 porazov. Nedeljska tekma proti Radomljam pa bo ostala zapisana kot zadnja na vijol'čni klopi. Pred otvoritvijo novega poglavja, ko je moštvo na trening v sredinem dopoldnevu popeljal nov delovni tim, se je nekdanji trener prišel poslovit od moštva in delovnega osebja v klubu.

Poleg glavnega trenerja svoje delovanje v Ljudskem vrtu zaključujejo tudi člani strokovnega štaba, Adnan Jahić, Lazar Savić in Jasmin Trnovac. Po odločitvi o spremembi na klopi bodo za delo z moštvom na naslednjih treningih in na sobotnem derbiju v Mariboru zadolženi preostali dosedanji člani strokovnega štaba, v katerem bo vodenje prevzel Mitja Pirih, skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, ob priključitvi team managerja Blaža Vrhovca ter Marka Baruna, trenerja selekcije U17.

Svojo izjavo za navijače je že podal Dudić, ki je dejal: "Ob odhodu bi se želel zahvaliti vsem v klubu za odlično sodelovanje, predsedniku Acunu Ilcaliju, ki mi je omogočil priložnost voditi tako velik klub, Cemu Bagulu, s katerim sva bila največ v stiku, vsem uslužbencem, igralcem in še posebej navijačem, od katerih sem ves čas čutil podporo."