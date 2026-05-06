Nogomet

'Klub je reagiral v želji po pozitivni smeri in ponovnem igranju v Evropi'

Maribor, 06. 05. 2026 15.08 pred 3 urami 2 min branja 2

Avtor:
Rok Sušnik
Zlatko Zahovič

V poznem torkovem popoldnevu je vodstvo NK Maribor sporočilo, da je sporazumno prekinilo sodelovanje zdaj že z bivšim trenerjem Feđo Dudićem. Slednji je bil že četrti trener v letošnji sezoni, ki je moral zaradi slabih rezultatov zapustiti trenerski stolček vijoličastih. Svoje mnenje o trenutnem stanju najtrofejnejšega slovenskega kluba je podal tudi nekdanji športni direktor kluba Zlatko Zahović.

Feđa Dudić je na trenerski stolček Maribora sedel lanskega oktobra. V tem času je s klubom na 22 tekmah dosegel 9 zmag, 6 remijev in 7 porazov. Nedeljska tekma proti Radomljam pa bo ostala zapisana kot zadnja na vijol'čni klopi. Pred otvoritvijo novega poglavja, ko je moštvo na trening v sredinem dopoldnevu popeljal nov delovni tim, se je nekdanji trener prišel poslovit od moštva in delovnega osebja v klubu.

Feđa Dudić
Feđa Dudić
FOTO: NK Maribor

Poleg glavnega trenerja svoje delovanje v Ljudskem vrtu zaključujejo tudi člani strokovnega štaba, Adnan Jahić, Lazar Savić in Jasmin Trnovac. Po odločitvi o spremembi na klopi bodo za delo z moštvom na naslednjih treningih in na sobotnem derbiju v Mariboru zadolženi preostali dosedanji člani strokovnega štaba, v katerem bo vodenje prevzel Mitja Pirih, skupaj z Jasminom Handanovićem in Milanom Vulovićem, ob priključitvi team managerja Blaža Vrhovca ter Marka Baruna, trenerja selekcije U17.

Svojo izjavo za navijače je že podal Dudić, ki je dejal: "Ob odhodu bi se želel zahvaliti vsem v klubu za odlično sodelovanje, predsedniku Acunu Ilcaliju, ki mi je omogočil priložnost voditi tako velik klub, Cemu Bagulu, s katerim sva bila največ v stiku, vsem uslužbencem, igralcem in še posebej navijačem, od katerih sem ves čas čutil podporo."

43-letniku je prav tako žal, da mu ni uspelo vrniti Maribora na vrh slovenskega klubskega nogometa. "Prišel sem z veliko mero motivacije, želel sem uveljaviti prepoznaven slog igre in uveljaviti svojo vizijo. Zavzeto smo se trudili, da bi uresničili cilje, vendar rezultati niso bili v skladu z našim trudom in skupnimi pričakovanji. Trenerski poklic pa je takšen, da o tvojem delu sodijo le rezultati. Po vmesnem ponujenem odstopu sem čutil moralno odgovornost in po neprijetnem porazu proti Radomljam še enkrat začutil potrebo po odzivu," je zaključil Dudić.

Svoje mnenje o trenutnem stanju v Mariboru je podal tudi nekdanji športni direktor vijoličastih Zlatko Zahovič, ki je pod svojim vodstvom vijoličaste dvakrat popeljal v skupinski del Lige prvakov. "Klub poskuša reagirati, da spremeni tok v pozitivno smer. Torej, da bi klub zmagoval in prišel v Evropo. Jaz jim pri tem želim vso srečo," je zaključil.

nogomet nk maribor Feđa Dudić zlatko zahović trener

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PridiNaVIDMAX
06. 05. 2026 16.41
Neveš več ali si v Slo ali nek dole. Rezultati levosučnih vlad.
wsharky
06. 05. 2026 16.22
ni Zahota, ni rezultatov, so samo neki mutni posli v tem klubu pod vodstvom teh turških mešetarjev
