Nogomet

Zahović ekskluzivno: Čeferin je general in vojaki se odzovemo

Ljubljana, 08. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
Anže Mlakar
Zlatko Zahović

Zlatko Zahović se po šestih letih vrača v nogometni svet. Pod okriljem Evropske nogometne zveze (Uefa) bo deloval kot opazovalec tekem. Kaj to pomeni? Kako pomembno vlogo je odigral Aleksander Čeferin? Je imel tudi ponudbo iz Ljudskega vrta? Na ta in številna druga vprašanja nam je odgovoril v ekskluzivnem pogovoru.

Zlatko Zahović je eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v rodnem mestu in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja Maribor popeljal do številnih lovorik in evropskih uspehov.

Ko je pred šestimi leti zapustil Ljudski vrt, je to hitro postalo vidno tudi na dosežkih, predstavah in kadrovanju najtrofejnejšega slovenskega kluba. Zahović se je umaknil iz soja luči, po daljšem premoru pa se vrača v nogometni svet v vlogi opazovalca tekem.

"Opaženo na tekmi zapišeš, ljudje pa to strokovno opredelijo," je povedal 55-letni Mariborčan in dodal, da bo delo veliko bolje razumel, ko se ga bo lotil. Že pred njim sta ga opravljala dva Slovenca, Miran Pavlin in Milenko Ačimović. "Tega nisem niti vedel, ampak zdaj, ko imam to informacijo, bodo njuni nasveti dobrodošli," dodaja Zahović.

Pričakovano je na odločitev legendarnega slovenskega napadalca vplival predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je bil tisti, ki mu je ponudil omenjeno delo. "Lahko smo srečni in zadovoljni, da je predsednik Uefe naš državljan. On me je poklical in pritisnil, jaz pa sem z veseljem sprejel. On je general in vojaki se odzovemo. Temu, kar bom počel v naslednjem obdobju, bi rad posvetil samega sebe in svoje znanje," je še dejal Zahović.

Aleksander Čeferin
FOTO: Profimedia

Poleg novice, da ima Uefa po novem nekaj več slovenskega pridiha, se je na naslovnicah slovenskih športnih medijev v zadnjih dneh pojavila izjava Zahovića, da mu ne gre tako slabo, da bi se vrnil v Ljudski vrt. "Jaz se rad pošalim, da malce animiram, da ni vse tako resno. Naša dolgoletna zgodba v Ljudskem vrtu je bila uspešna. Zdaj so prišli novi ljudje, ki skušajo priti na pota stare slave in pri tem jim želim vse dobro," je pogovor zaključil najboljši strelec v zgodovini slovenske nogometne reprezentance.

