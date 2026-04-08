Zahović ekskluzivno: Čeferin je general in vojaki se odzovemo

Zlatko Zahović je eden izmed najboljših in najuspešnejših nogometašev v slovenski zgodovini. Po koncu profesionalne kariere je ostal v rodnem mestu in v skoraj 13 letih v vlogi športnega direktorja Maribor popeljal do številnih lovorik in evropskih uspehov. Ko je pred šestimi leti zapustil Ljudski vrt, je to hitro postalo vidno tudi na dosežkih, predstavah in kadrovanju najtrofejnejšega slovenskega kluba. Zahović se je umaknil iz soja luči, po daljšem premoru pa se vrača v nogometni svet v vlogi opazovalca tekem.

"Opaženo na tekmi zapišeš, ljudje pa to strokovno opredelijo," je povedal 55-letni Mariborčan in dodal, da bo delo veliko bolje razumel, ko se ga bo lotil. Že pred njim sta ga opravljala dva Slovenca, Miran Pavlin in Milenko Ačimović. "Tega nisem niti vedel, ampak zdaj, ko imam to informacijo, bodo njuni nasveti dobrodošli," dodaja Zahović. Pričakovano je na odločitev legendarnega slovenskega napadalca vplival predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je bil tisti, ki mu je ponudil omenjeno delo. "Lahko smo srečni in zadovoljni, da je predsednik Uefe naš državljan. On me je poklical in pritisnil, jaz pa sem z veseljem sprejel. On je general in vojaki se odzovemo. Temu, kar bom počel v naslednjem obdobju, bi rad posvetil samega sebe in svoje znanje," je še dejal Zahović.

